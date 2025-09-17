超小型・高性能な最新ドローン「DJI MINI 5 PRO」発売！セキド限定セット＆お得なキャンペーンも
DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最先端を支える株式会社セキドは、2025年9月17日（水）21時発表の最新ドローン「DJI MINI 5 PRO（ミニ ５ プロ）」の取り扱いを開始した。5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載し、4K/120fps の高解像度と高いイメージング性能により、どんな映像でも驚くほどの鮮明さを実現する。縦撮影や225° 回転可能なジンバル、低照度下での障害物検知機能などを採用し、プロフェッショナルな撮影現場はもちろん、ドローンを始めたい方にも最適な一台だ。
セキドではフライトチケット付きの限定セットや、ドローン下取りによるお得な買い替えキャンペーン、実機の性能を試せる無料フライト体験会などを開催する。買い替えを検討中の方も、これからドローンを始める方も、この機会をお見逃しなく。
■その性能、ミニ以上 - DJI Mini 5 Pro 概要
DJI Mini 5 Pro は249gで手のひらサイズの折り畳み式、5000万画素の1インチCMOSカメラを搭載したドローン。低照度でも前方LiDARと下向き赤外線センサーによる全方向障害物検知機能、225°の柔軟なジンバル回転、被写体を自動追尾するActiveTrack 360°などを搭載し、安全にプロレベルの映像表現を実現する。
本体には42GBの内蔵ストレージを備え、映像を直接保存できるため、飛行や撮影を中断することなく、スムーズに飛行を楽しめる。1ルクスの低照度環境下でもディテールを豊富に捉え、クリアな映像を撮影する。
■DJIドローン 買い替えキャンペーン
DJI Mini 5 Pro への買い替えがお得になる「ドローン買い替えキャンペーン」を、2025年10月3日（金）まで実施する。故障して動かない機体や、セキド以外で購入されたドローンも下取り対象。対象製品が到着次第、DJI Mini 5 Pro の購入時にご利用いただける特別クーポンを発行する。
・お申し込み受付期間／クーポン有効期限
お申し込み受付期間 ： 10月3日（金）まで
下取り商品到着受付期間： 10月10日（金）まで
クーポン有効期限 ： 10月17日（金）まで
・ドローン買い替えキャンペーン 詳細
https://sekido-rc.com/?tid=57&mode=f273
セキドオンラインストア
