《行きはスヤスヤ帰りは泣き泣き》

9月15日、タレントの辻希美が、Instagramのストーリーズに夫・杉浦太陽と第5子の3人での散歩写真を投稿した。微笑ましい家族の日常が垣間見えるが、この写真に疑問が寄せられているようだ。

辻は《幸空が友達の家に遊びに行き その間に3人で初ベビーカーでお散歩へ》と、つづっている。この日は、“お散歩デビュー” だったようだ。

「辻さんは8月に第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産しました。この日は3人で外出したようで、ベビーカーに乗った夢空ちゃんが中央にいて、辻さんと杉浦さんが囲むように並んで写っています」（スポーツ紙記者）

仲むつまじい家族3ショットは注目を集めているが、Xでは

《まだ産まれて2ヶ月も経ってないのにベビーカー経由とはいえど、まだデビューはさせないけどなぁ？》

《今って生後1ヶ月ちょいでお散歩デビューって普通なの？？？》

など、困惑する声があがっているのだ。

「9月中旬になっても暑い日が続くため、生後1カ月で子どもを外に連れ出すことに疑問を抱く人もいたようです。今回の写真でも、杉浦さんはタンクトップ、辻さんも薄手のトップスという服装だったため、炎天下だったのでしょう。

ただ、辻さんは15日のブログに同じ散歩写真を投稿した際、《短時間だったけど》と記載しており、長時間の外出を避けたようです」（芸能記者）

2007年に結婚して4人の子どもを育てた辻だが、新たな命が誕生し、7人家族になった。妊娠中も子育ての様子をInstagramで積極的に発信していたが、アクティブな行動が波紋を呼んだこともあった。

「7月27日のInstagramで、辻さんは3人組ロックバンド『Mrs.GREEN APPLE』の野外ライブ鑑賞を報告し、《出産前に最高にいい胎教になりました》とつづっていました。

そのころは、夢空ちゃんの出産予定日が迫っていた時期だったため、SNSでは『臨月なんでしょ？ 怖すぎる』と、疑問を抱く声もあがっていました。

厳しい暑さで、たくさんの人であふれる野外ライブに身重で参戦するリスクを心配されたのでしょう。今回のお散歩デビュー然り、活発な辻さんの行動は何かと注目されてしまうのかもしれません」（前出・芸能記者）

辻は16日のYouTubeチャンネルで、出産1週間後の様子を投稿。退院後、むくみや頭痛などの不調を訴えつつも、「この感じだったらもう一人、次行ってもいいかもって思うぐらい、心の余裕ができているっていうか」と、話していた。“パワフルママ” ぶりは健在のようだ。