新潟市で10代女性を殴ったり蹴ったりする暴行を加えケガさせたとして17日、16歳の女子高校生が逮捕されました。



傷害の容疑で逮捕されたのは、住所不定の女子高校生(16)です。



警察によりますと、ことし7月24日、JR新潟駅の南口周辺で女性(10代)に殴る・蹴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。



女子高校生は、被害にあった女性が共通の知人に対して悪口を言ったとして、この知人を介して女性を呼びつけ、殴る・蹴るなどの暴行を加えたということです。女子高校生は女性とは面識がありませんでした。



