16歳の女子高校生を逮捕「態度が生意気だったので、殴ったり蹴ったりした」新潟駅で10代女性に暴行加えケガさせた疑い《新潟》
新潟市で10代女性を殴ったり蹴ったりする暴行を加えケガさせたとして17日、16歳の女子高校生が逮捕されました。
傷害の容疑で逮捕されたのは、住所不定の女子高校生(16)です。
警察によりますと、ことし7月24日、JR新潟駅の南口周辺で女性(10代)に殴る・蹴るなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
女子高校生は、被害にあった女性が共通の知人に対して悪口を言ったとして、この知人を介して女性を呼びつけ、殴る・蹴るなどの暴行を加えたということです。女子高校生は女性とは面識がありませんでした。
警察の調べに対して女子高校生は、「態度が生意気だったので、殴ったり蹴ったりしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
女子高校生は高校に在籍しているものの住所不定で登校しているかどうかなど詳しいことは分かっていません。
被害女性は加療約6か月を要する見込みの左感音性難聴の傷害や加療約2週間の脳しんとうや顔面打撲のケガをしているということです。
警察は事件の詳しい経緯を調べています。