東京・歌舞伎町の「トー横」で、16歳の少女に睡眠薬など約200錠を販売した疑いなどで24歳の男が逮捕されました。井上翔太容疑者（24）は2026年5月、新宿・歌舞伎町の「トー横」で、当時16歳の女子高校生に睡眠薬と精神安定剤合わせて約200錠を9万円で販売した疑いなどが持たれています。井上容疑者は「トー横」で活動し、医療費が実質無料となる児童らに病院を受診させ、睡眠薬などの処方薬を回収して少女らに販売していたとみられ