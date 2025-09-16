±ÊÌî²ê°ê¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡Ö°½÷¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡Ä¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼Ä¶¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡È¶¦±éNG¡ÉÂ³½ÐÉÔ²ÄÈò
¡¡±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°³Ñ´Ø·¸ÊóÆ»¤ÇÁÉ¤Ã¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤Î"Ä¶¥Þ¥áÃË"¤Ö¤ê ±ÊÌî²ê°ê¤òÎº¡Ä¹âÈª½¼´õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿Âç¤¤Ê²ÖÂ«
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿ºä¸ý¤È2022Ç¯¤ËµÞÀÜ¶á¡£ºä¸ý¤ÏÆ±À³¤¹¤ë3ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î½÷À¤¬¤ª¤ê¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¡£ºä¸ý¤È¤·¤Æ¤â±ÊÌî¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤È¸µ¥µ¥ä¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¤½¤³¤«¤éºä¸ý¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ÊÌî¤ÈÅÄÃæ¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡ÉÅÄÃæ¤Î¼ò¤ä½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÈAµéÀïÈÈ¤Ï±ÊÌî¡É¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤Ï¼çÉØ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤¬¡¢±ÊÌî²ê°á¤ÏÁ´½÷À¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤¿¡£ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤ÏºÊÂÓ¼Ô¤ËÅ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°¤¤¤¬¡¢°ìÅÓ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¡¢¤·¤«¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é½÷À¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤â±Ç²è¡Ö²¶Êª¸ì‼¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ë¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢±ÊÌî¤¬ÎëÌÚ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤¬X¤ÇÈÝÄê¤·¡¢¡ÖÎëÌÚ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤â´ÇÈÄÇÐÍ¥¤ò±ø¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é²Ð¾Ã¤·¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
°ÊÁ°¤«¤é±ÊÌî¤Î±éµ»ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîÆâÅ·»Ò»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¡È¤ª·»¤Á¤ã¤óÅªÂ¸ºß¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ÈÆâ´¶³Ð¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×»»¹â¤µ¤¬¥Ð¥ì¤¿¤³¤È¡¢È¯¸À¤Î¥¦¥é¤ËÎø°¦¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë±ÊÌî¤µ¤ó¤Ø¤Î·ù°´¶¤¬ÁýÉý¤·¤¿¡£¤â¤¦ËâÀ¤ä¡¢¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂ¾»öÌ³½ê¤¬¶¦±é¤ò·ù¤¬¤ê¡¢¶¦±éNG¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±éµ»¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë±ÊÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÅöÊ¬Æñ¤·¤¤¡£ÇÛ¿®·Ï¤äÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡7·î29Æü¤Ë¼ç±éºî¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë±Ç²èº×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿±ÊÌî¤À¤¬¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸«¤¨Êý¤¬¤µ¤é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°½÷¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿±ÊÌî¡¢¤³¤ÎµÞ¾ì¤ò¤É¤¦¤·¤Î¤°¤Î¤«¡£
