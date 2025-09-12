ワンちゃんも飼い主も安心なペットフードが無料に！セブンの《1個買うと1個もらえる》に2度目の追加きたよ〜（9月12日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年9月12日から18日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

ムダな添加物を低減してるから安心！

対象商品は、「グランデリ マリービスケット ミルク味 50g」「グランデリ おっとっと チキン＆ビーフ味 50g」「グランデリ サッポロポテト ベジタブル 20g」です。

いずれか1個を購入すると、「セブンプレミアム ライフスタイル 犬のごはん鶏ささみ ドライフード 50g」 と引き換えられる無料券がもらえます。

「セブンプレミアム ライフスタイル 犬のごはん鶏ささみ ドライフード 50g」は、保存料、着色料、酸化防止剤無添加の、犬の健康を考えて作られたドッグフード。国産チキン60％以上を使用し、素材の風味を楽しめる味わいに仕上げています。

引換期間は、9月19日から10月2日まで。

ペットも飼い主も安心の商品をお得にゲットできるチャンスをお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）