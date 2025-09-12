【ディズニー ミラネス フィットネス】 12月11日 発売予定 価格：6,578円 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1人

イマジニアは、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと Nintendo Switch用エクササイズゲーム「ディズニー ミラネス フィットネス」を12月11日に発売する。価格は6,578円。

本作は、「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトに、ダンスやボクシングの動きで体を動かす「有酸素運動」や筋トレを主体とした「無酸素運動」、ヨガの動きを取り入れたストレッチで体をほぐす「リラックス」といった様々な種類のエクササイズを自宅で気軽に楽しめるNintendo Switch向けソフト。

【イマジニア コメント】

発売中の「Fit Boxing」シリーズを通じて多くの方にご支持いただいたポイントを活かし、運動が苦手な方や初心者の方でも、無理なく気軽に続けられるエクササイズ体験をお届けします。インストラクターとして登場するミッキーと一緒に取り組むことで、毎日のエクササイズの時間がより楽しく華やかになります。

「ディズニー ミラネス フィットネス」の特長

ミッキーと楽しむ本格的なエクササイズ

本作ではインストラクターのミッキーと、アシスタントでありエクササイズを楽しくするために生まれてきたロボットのヘキシー（CV. 伊瀬茉莉也さん）が日々の運動をサポートする。

Joy-Conを両手に持ちミッキーの動きに合わせて体を動かすという手軽な操作で手軽にエクササイズを楽しめる。収録されているエクササイズは「リズミック」・「パワー」・「リラックス」の3タイプ。目的やその日の体調に合わせて幅広く選べるラインナップとなっている。

「リズミック」エクササイズ

ダンスやボクシングなどの動きを取り入れたリズムに合わせて行なう有酸素運動で、全身の持久力向上を目指す。思わず体が動き出してしまう軽快なエクササイズなので、軽い運動やストレス発散にもオススメ。

短時間でしっかり体を動かしたい方にピッタリの「パワー」エクササイズ

体の部位を集中的に鍛える筋トレを主体としたエクササイズで、無酸素運動による筋力や基礎代謝の向上を目的としたメニューが収録されている。鍛えたい部位によって、異なる5種の動きで構成されており、小休憩も挟みながら無理なく運動ができる。

「リラックス」エクササイズ

ヨガのように体をほぐし整える動きや体幹運動を取り入れたエクササイズ。全身をゆっくりと動かす「しなやかストレッチ」と、ポーズをとって静止する「バランスストレッチ」があり運動後のクールダウンや気分転換にも最適。日々のスキマ時間にも取り入れやすい内容になっている。

ミッキーの衣装と背景がエクササイズに合わせてチェンジ

エクササイズのタイプに合わせて、ミッキーの衣装やステージ背景が変化する演出も本作の魅力のひとつ。スタート時はスパンコールがきらめくオリジナルスポーツウェアで登場し、進行に応じてさまざまな衣装にチェンジしていく。

「リズミック」 ：タキシードやボクサー風ウェア

「パワー」 ：冒険家スタイルやヒーロー風スーツ

「リラックス」 ：宇宙飛行士風スーツやひつじ風ウェア

「デイリー」・「フリー」2つのモード

「Fit Boxing」シリーズでおなじみの「デイリー」と「フリー」は本作にも搭載されている。

「デイリー」

「デイリー」では、アシスタントのヘキシーがプレーヤーの調子を選択形式で確認し、「有酸素運動」・「無酸素運動」・「リラックス」から最適なメニューを組み合わせて提案してくれる。そのため、調子が良い日も、ちょっと疲れている日も、その日の体調に合わせた運動をプレイできる。

「フリー」

「フリー」では自分の好きなメニューを自由に選んでプレイすることが可能。「リズミック」・「パワー」・「リラックス」の各ステージに加え、それらを組み合わせた「プログラム」も用意されており、気分に応じて柔軟に楽しめる。

エクササイズの継続をサポート

エクササイズ終了後のスタンプ機能、毎日のエクササイズ履歴や推定消費カロリーなどがわかるレポートなど、「Fit Boxing」シリーズに搭載されているサポート機能も収録。本作のスタンプはミッキーとハイタッチすることで押すことができる。継続日数やプレイ回数に応じてもらえる「メダル」やミッキーからのメッセージサインなどコレクション要素も充実。

一部のアジア諸国でも発売予定

本作は、日本国内のほか、一部のアジア諸国でも発売を予定。詳細は後日発表される。

(C) Disney. Published by Imagineer