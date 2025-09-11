鮮やか発色＆塗りやすさUP！JUDYDOLLの新ティントリップ「もけアイロンティント」登場

中国発の人気コスメブランド「JUDYDOLL（ジュディードール）」から、注目の新作「もけアイロンティント」全6色が登場します。従来のアイロンティントリップをリニューアルし、発色の鮮やかさや塗り心地をさらに進化させた一本は、唇の可愛さを最大化する新定番リップ。9月中旬よりロフト、PLAZA、ドン・キホーテなど全国の店舗で順次発売され、オンラインでも購入可能です。毎日のメイクに新しい彩りを添えてくれるアイテムにご注目ください♪

JUDYDOLL「もけアイロンティント」の魅力

「もけアイロンティント」は、柔らかなもけもけブラシとひんやり感触のアイロンチップを組み合わせた新構造。

唇のカーブにフィットし、ムラなくきれいに仕上がります。新ブラシは液をしっかり含み、一塗りで存在感のある鮮やかな発色を実現。

さらに、水溶性コラーゲン（保湿成分）配合でうるおいもキープしながら、カップに色移りしにくい点も魅力です。かわいいも快適さも両立したリップとして、日常使いにも特別な日にもおすすめです♡

選べる全6色のカラーバリエーション

カラーは全6色展開。甘酸っぱいストロベリーピンクの「02 爆甘イチゴ」、フレッシュな「04 青春ラズベリー」、自然な唇に仕上がる「06 素肌ウーロン」、艶めくレッドの「09 山査子タンフル」、大人っぽさ漂う「10 燻製フィグ」、そして甘さとクールさを兼ね備えた「11 破壊ベリー」。

どのカラーも鮮やかな発色とツヤ感が楽しめ、シーンや気分に合わせて使い分けが可能です。

発売日・価格・取扱店舗情報

「もけアイロンティント」は、価格1,694円（税込）。9月中旬よりロフト、PLAZA、ドン・キホーテで順次販売を開始します（一部店舗を除く）。

オンラインでは9月12日(金)からQoo10「JUDYDOLL / JOOCYEE 日本公式ショップ」、Amazon「秘密《mìmì》公式オンラインショップ」などで購入可能。

かわいさと機能性を兼ね備えた最新リップは、この秋必見のアイテムです。

新しい自分を叶えるティントリップ♡

「もけアイロンティント」は、鮮やかな発色、なめらかな塗り心地、そして長時間続くうるおいを叶えた新しいリップのかたち。

全6色の多彩なカラーで、その日の気分やファッションに合わせて自由に楽しめます。秋の新作コスメとしてぜひ取り入れて、自分らしい表情をアップデートしてみてください♡