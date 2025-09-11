この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「#脳教室　自分よりも大きいものに寄り添って生きる」と題した最新動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の人生哲学について熱く語った。茂木氏は、世の中には自分よりも大きなものが存在し、それに寄り添って生きることで人生がよりうまくいくと主張している。

動画冒頭で茂木氏は「やっぱりさ、世の中には自分より大きいものってあるわけじゃん」と切り出し、「自分より大きいものとうまく寄り添って生きる方が、やっぱり自分の生き方もうまくいく」と語った。さらに、「自分の欲望とか、意図とかそういうものばっかりとらわれちゃってる人って結局、それほど最適化された人生を歩めない」と指摘し、自己中心的な考え方では限界があると強調した。

自分自身を含めた様々な集団の中で最も良い流れや道筋を見極めることの重要性についても触れ、「その集まりの中で一番動くいい道筋を見つけたら、そういう人と生きていった方が、自分の人生も結局輝くわけだから」と、協調性と柔軟さの大切さを訴えた。

締めくくりに茂木氏は「自分より大きなものに自分の一部を入れてしまうという生き方、これが結局一番自分らしく生きるための道なんで、ちょっと考えてみてください」と視聴者に呼びかけ、固定観念にとらわれず、より大きなものに身を委ねる生き方を推奨した。

YouTubeの動画内容

02:00

人生を変えるおすすめビジネス書とその理由
03:45

写真で日常が変わる、ハマった趣味の魅力
06:35

海外生活や新しい仕事に挑戦したい理由

関連記事

脳科学者・茂木健一郎、『ストイックに生きることは宇宙に寄り添うこと』で語る独自哲学

脳科学者・茂木健一郎、『ストイックに生きることは宇宙に寄り添うこと』で語る独自哲学

 脳科学者・茂木健一郎「“根拠のない自信”が自己成長の鍵」ダメ出しは強さの証と持論展開

脳科学者・茂木健一郎「“根拠のない自信”が自己成長の鍵」ダメ出しは強さの証と持論展開

 脳科学者・茂木健一郎が断言「生きがいは、社会のためでも得意なことでもない」

脳科学者・茂木健一郎が断言「生きがいは、社会のためでも得意なことでもない」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7213 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube