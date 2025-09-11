この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が語る「自分の欲望ばかり追うな」―“大きなものと寄り添う”本当の幸せ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「#脳教室 自分よりも大きいものに寄り添って生きる」と題した最新動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の人生哲学について熱く語った。茂木氏は、世の中には自分よりも大きなものが存在し、それに寄り添って生きることで人生がよりうまくいくと主張している。



動画冒頭で茂木氏は「やっぱりさ、世の中には自分より大きいものってあるわけじゃん」と切り出し、「自分より大きいものとうまく寄り添って生きる方が、やっぱり自分の生き方もうまくいく」と語った。さらに、「自分の欲望とか、意図とかそういうものばっかりとらわれちゃってる人って結局、それほど最適化された人生を歩めない」と指摘し、自己中心的な考え方では限界があると強調した。



自分自身を含めた様々な集団の中で最も良い流れや道筋を見極めることの重要性についても触れ、「その集まりの中で一番動くいい道筋を見つけたら、そういう人と生きていった方が、自分の人生も結局輝くわけだから」と、協調性と柔軟さの大切さを訴えた。



締めくくりに茂木氏は「自分より大きなものに自分の一部を入れてしまうという生き方、これが結局一番自分らしく生きるための道なんで、ちょっと考えてみてください」と視聴者に呼びかけ、固定観念にとらわれず、より大きなものに身を委ねる生き方を推奨した。