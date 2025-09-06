¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÜÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸
°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÇä¤òÂ³¤±¤ë2ÂåÌÜ¥¢¥¯¥¢
¥È¥è¥¿¤Ï¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¡ÊMX·Ï¡Ë¡×¤ò°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤·¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂçÉý¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤È¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½³È½¼¡¢ÁõÈ÷¸þ¾å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢¡ÊMX·Ï¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¡£Åö»þ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔÂ¤ä¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷´¶À÷¤Ê¤É¡¢ÈÎÇä¤äÀ¸»ºÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¾¶á¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Ìó7.5ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤³¤½¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Ä¾Á°¤Ê¤¬¤éÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¼ã´³¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢¤ÎÂ¾¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ä¥ê¥¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£Æ±¤¸GA-B¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤äÀÅ½ÍÀ½Å»ë¡£¥ä¥ê¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÍ¥Àè¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥¢¤ÎZ¥°¥ì¡¼¥É¡ÊFF¡Ë¤ÎWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï33.6Ò/L¤È¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤À¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡ª ¥×¥ê¥¦¥¹¥ß¥Ë¤ÈÏÃÂê¡©
¤Þ¤º¡¢º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤Ç¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤À¡£²þÎÉÁ°¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯³«¤¤¤¿Âæ·Á·¿¤Î¥°¥ê¥ë¤È¥¥ìÄ¹¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§¡£Ç÷ÎÏ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤¬¤Û¤É¤è¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¹â´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¿·¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¥ß¥Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¥×¥ê¥¦¥¹¤äºÇ¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¥¢¥¯¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÀè¿Ê¡¦¾å¼Á¡É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡¢¤É¤¦¤ä¤é¹¥¤·ù¤¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Google¸¡º÷¤Î¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤â¸¡º÷¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥À¥µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ï¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥×¥ê¥¦¥¹¤ä¿··¿¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹¥Ä´¤À¡£
¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Î¿Ê²½¤Ç¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥¢¡£ÁõÈ÷½¼¼Â¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£½ÅÍ×¤Ê¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¸¡ÃÎÂÐ¾ÝÊª¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÄÉ²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ²óÈòµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÁõÈ÷¤âÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÉý¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿2ÂåÌÜ¥¢¥¯¥¢¡ÊMX·Ï¡Ë¡£¾åµé¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖZ¡×¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï¡¢2,824,800±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÉô²þÎÉÁ°¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó26Ëü±ß¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¡¢ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃÀ¤Ê²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢¡ÊMX·Ï¡Ë¼ç¤Ê²þÎÉ¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¦³°´Ñ°Õ¾¢¤òºþ¿·
- ¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡ÊÁ´¥°¥ì¡¼¥É¡Ë
¡¦Bi-BeamLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×+LED¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×+LED¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥é¥ó¥×¡Ê¥Ç¥¤¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë
¡¦º¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò·Ò¤°¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥ó¥×¡¦LED¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥é¥ó¥×¡ÊZ¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤ß¡Ë
- ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¡ËÄÉ²Ã¡ÊÁ´¥°¥ì¡¼¥É¡Ë
- 16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ê¥À¡¼¥¯¥¯¥ê¥¢ÀÚºï¸÷µ±¡Ü¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ/¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È/¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÉÕ¡Ë¡ÊZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
- ³°ÈÄ¿§¤Ë¿·¿§¤òÄÉ²Ã
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡§ ¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼
¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¡§ ¥Þ¥Ã¥É¥Ð¥¹¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«
¢¦ÆâÁõÁõÈ÷¤òÊÑ¹¹
- Âç·¿¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡Ê7¥¤¥ó¥Á¡Ë
- ¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²¼Éô¤ËHDMIÆþÎÏÃ¼»Ò¤òÉ¸½àÁõÈ÷
- ¹çÈé¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¿·¿§¡Ê¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡Ë¤òÄÉ²Ã¡ÊZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
- ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡§ºÇ¿·¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥Ê¥ÓÂÐ±þ¤Î¤â¤Î¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢G¡¢X¡¢U¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¥µ¥¤¥º¤ò8¥¤¥ó¥Á¤Ë³ÈÂç
¢¦´ðËÜÀÇ½¤ò¸þ¾å
¡¦°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î³È½¼
- ¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡§ÂÐ¾ÝÊª¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤òÄÉ²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð²ñ¤¤Æ¬¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ²óÈòµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã
- ¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡ö1¡Ë¡§Àè¹Ô¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥ÀßÄê¤ò4ÃÊ³¬¤ËÀßÄê
- ¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡§Æ»Ï©É¸¼±¤ÎÅ¾²ó¶Ø»ß¡¢¿®¹æµ¡¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
- È¯¿ÊÃÙ¤ì¹ðÃÎµ¡Ç½¡Ê¡ö2¡Ë¡§¸òº¹ÅÀ¤Ç¿®¹æ¤¬ÀÖ¤«¤éÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Î¹ðÃÎµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
- ¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡ÊPDA¡Ë¡§¼ÖÀþÆâÁö¹Ô»þ¤Î¾ï»þÁàÂÉ»Ù±çµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
- ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¡ö3¡Ë
- ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡§ÊÂÎóÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¡¦¸å¸þ¤½Ð¸Ë¡¢ÊÂÎóÁ°¸þ¤½Ð¸Ë¤òÄÉ²Ã¡ÊZ¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å
- ¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥à¡¼¥º¥¹¥È¥Ã¥×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡Ê¡ö4¡Ë
- ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡Ê¡ö5¡Ë
- ¥É¥¢¥ß¥é¡¼Á´³«»þ¤Î¼ÖÉý¤ò30mm½Ì¾®¤·¡¢¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å
- Power¤òÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¿POWER+¡¿¥¨¥³¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÀßÄê¤ò°Ý»ý¡£±¿Å¾³«»Ï»þ¤ËºÆÀßÄê¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å
¡ö1 Àè¹Ô¼Ö¤¬Ää»ß¤·¤¿»þ¤Ï¼«¼Ö¤âÄä»ß¤·¤ÆÄä»ß¾õÂÖ¤òÊÝ»ý¡¢Àè¹Ô¼Ö¤¬È¯¿Ê¤·¤¿»þ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Áàºî¤Ë¤è¤êÈ¯¿Ê¤·¡¢ÄÉ½¾Áö¹Ô¤òºÆ³«¤¹¤ëµ¡Ç½
¡ö2 Àè¹Ô¼Ö¤ÎÈ¯¿Ê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë½¾Íè¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê½ÐÃÙ¤ì¤ò¥Ö¥¶¡¼¡õ¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»
¡ö3 ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾·ÑÂ³¤Îº¤Æñ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Î·Ù¹ðµ¡Ç½¤ª¤è¤Ó¼ÖÎ¾Áàºîµ¡Ç½
¡ö4 Ää»ßÄ¾¸å¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤òÍÞ¤¨¡¢¾è°÷¤Î»ÑÀªÊÑ²½¤òÄã¸º¤¹¤ë¤è¤¦Êä½õ¤¹¤ëµ¡Ç½
¡ö5 ¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤ò¥ª¥ó¤Î¤Þ¤ÞPower¤òÀÚ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼¡²ó±¿Å¾³«»Ï»þ¤Ë¥ª¥ó¤ÎÀßÄê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤òºÎÍÑ
±¿Å¾¤¹¤ëÅÙ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥É¤òÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å
¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢¡ÊMX·Ï¡Ë¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦£Ø¡¡FF¡¡2,486,000±ß/4WD¡¡2,684,000±ß
¡¦£Ç¡¡FF¡¡2,654,300±ß/4WD¡¡2,852,300±ß
¡¦£Ú¡¡FF¡¡2,824,800±ß/4WD¡¡3,022,800±ß