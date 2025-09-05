まさに打ち出の小づちだ。

ヤクルトの村上宗隆（25）が昨4日の巨人戦で2ラン、満塁弾と2本塁打を放つ大活躍。7月29日の一軍復帰後は33試合で17本塁打と、驚異的なペースでアーチを量産している。

2022年に弱冠22歳で三冠王を達成、3度の本塁打王を獲得した日本屈指の長距離砲は今オフ、ポスティングによるメジャー移籍が決定的となっている。これを受けて米メディアも連日、村上の移籍先について報道。ヤンキースを本命視するメディアもあれば、8月中旬には「ブリーチャー・リポート」の番組内で、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が「第1候補はマリナーズ、第2候補はドジャース、第3候補のメッツは、スターンズ編成本部長が神宮球場で村上の出場試合を視察した」などと指摘した。

国内メディアも負けてはいない。フジテレビは先月、スポーツ番組でメッツのスターンズ本部長ら編成幹部が神宮で村上を視察し、熱視線を送る様子を放送した。

「米球団のスカウトは通常、タンパリングを気にして、実際に交渉が解禁されるまでは個々の選手に関する発言は控えるもの。視察時に日本のメディアに撮影を許可すること自体、異例です。メッツが日本での認知度を高めたい思惑もあるにせよ、村上獲得への本気度がうかがえる」とは、米特派員の一人だ。

侍Jでは大谷をライバル視

一方、移籍先の有力候補に挙げられているドジャースを巡っては、さる放送関係者が「むしろ、村上が入団をためらうかもしれません」と、こう続ける。

「ド軍の正三塁手・マンシーの去就が大きく関わってくるでしょう。35歳のベテランは現在、右脇腹の筋損傷でIL入りしているものの、MLB公式サイトの記者は先月末、『ムラカミに比べてはるかに少額の契約で済み、同等の実力がある。実績も豊富で、残留の可能性は高い』と指摘。今季89試合で打率.258、17本塁打、64打点をマークするなど、存在感を見せているだけに、残留待望論が少なくないのは確かです」

大谷翔平の存在を指摘する向きもある。

「侍ジャパンメンバーとして同じ釜の飯を食った23年WBCで村上は、大谷のことを尊敬しつつも、対抗心を燃やしていました。他の代表選手が大谷の規格外のパワーに目を白黒させ、別次元の存在として見ていた中、村上だけは、憧れのまなざしを一切見せることはなかった。少なくとも侍ジャパン日本代表でそんな態度を見せたのは、村上だけでした。同じチームで一緒にプレーするというよりは、ライバルチームでタイトル争いをしたい、という気持ちの方が強いのではないか」（侍ジャパン関係者）

故障後の大爆発でドジャースもいよいよ村上取りに本腰を入れても不思議ではないが、本人の決断はいかにーー。

ところでドジャースと言えば佐々木はメジャー挑戦にあたり、ロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。