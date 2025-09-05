プロント、ポケモンと3年目のコラボでテーマは“旅” ドリンク3品＆フード4品が新登場
プロントコーポレーションは、全国の「PRONTO」のカフェタイム（モーニング・夜の時間帯を除く）と「E PRONTO」（モーニングを除く）にて、「旅」をテーマにしたポケモンのスペシャルメニューやオリジナルグッズを販売する。10月1日から11月30日までの期間限定販売。
【写真】ピンクでかわいい！『ニンフィアのルビーチョコレートラテ』
プロント・エプロントでは、一昨年・昨年に好評だったポケモンスペシャルメニューを、今年も実施する。今年のテーマは「旅」。さまざまなポケモンをイメージしたスペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場する。スペシャルメニューを注文すると、「ポケモンオリジナルクリアカード（全10種）」または「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種）」がもらえる。
また、ラゲッジタグやポリキャンバストートバッグなど旅やレジャーのおともにぴったりなオリジナルグッズを販売。プロント・エプロントでしか買えないアイテムとなる。フォトスポットとしても注目のポケモン装飾の店舗は、今年はエリアを拡大して、東京・埼玉・千葉・愛知・大阪・福岡・北海道の7店舗で展開。さらにスペシャルメニューの販売を記念して、プロント公式Xでは賞品が当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」も実施する。
ポケモンスペシャルメニューはすべてテイクアウト可能。テイクアウトおよびオリジナルグッズを購入すると、ポケモンオリジナルショッパーがもらえる。
【メニュー詳細】
・スペシャルドリンク3品（ポケモンオリジナルクリアカード付き）
ポケモンのオリジナルカップで提供。ポケモンのストロータグ付き。
『ニンフィアのルビーチョコレートラテ』990円
角切りいちごソースを加えたルビーチョコレートミルクに、リボン型のモナカを添えた。癒しの力をもつニンフィアをイメージした優しい甘さのドリンク。
『チルタリスのココナッツブルーラテ』990円
淡いブルーのココナッツミルクに、チルタリスの柔らかい羽を思わせるマシュマロをトッピング。大空を舞っているチルタリスをイメージした見た目にもかわいらしいドリンク。
『ルカリオのゆずレモンスカッシュ』990円
レモンスカッシュにゆずジュレを加えた爽やかな味わいのドリンク。シトラス風味のブルーキュラソーシロップでルカリオの深いブルーを表現した。
・スペシャルフード4品（ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー付き）
『デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ』1870円
ラタトゥイユをトッピングしたカルボナーラに、くん製ソースを回しかけ、香り豊かに仕上げた。デンリュウが放電している様子を錦糸卵で表現。大人も子どもも楽しめるパスタ。
『チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ』1870円
ごろっとしたポテトと3種のきのこを加えた、食べ応えのあるミートクリームソース。バジル・ミニトマト・モッツァレラチーズで、チコリータの葉っぱ・ポカブのしっぽ・ワニノコの牙を表現。冒険の最初のパートナーとなるポケモンを一皿で楽しめるパスタ。
『ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜』1760円
ゲンガーをイメージしたバイカラーのクロワッサンに、爽やかなヨーグルトホイップと甘酸っぱいブルーベリージャムをサンド。軽やかな甘さで、デザート気分を手軽に味わえるクロワッサンサンド。
『フラベベのフランボワーズと苺のケーキ』1430円
抹茶味のスポンジに、バニラムースとフランボワーズと苺のムースを重ねた。フラベベも思わず乗りたくなるような、赤い花をイメージしたケーキ。軽い食感で、さまざまな味わいのハーモニーが楽しめる。
【グッズ詳細】
旅行やレジャーなどのお出かけで活躍するオリジナルグッズを用意。
『ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ』3080円
温かいドリンクを注いでも、冷めたら電子レンジで温め直しOK。ドリンクの色で変わる表情も楽しめる。約470ミリリットルはたっぷり飲める容量で、軽量＆持ち手付き。
『ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル』3850円
竹の温かみとステンレスの高級感が合わさった、持ち運びに便利なハンドル付きステンレスボトル。広口で氷も入れやすく、真空2重構造で保温・保冷もばっちり。
『ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ』3850円
お気に入りのポケモンと毎日を一緒に。カジュアルに着られるTシャツで、普段のコーデにもぴったり。オールシーズン着られる大定番のロングスリーブTシャツ。
『ポケモンオリジナルラゲッジタグ』1430円
ポケモンのラゲッジタグで荷物も個性もアピール。
『ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ』2420円
お気に入りのポケモンと毎日のお出かけをもっと楽しく。丈夫なポリキャンバス素材で、荷物もしっかり持ち運べる。
（C）2025 Pokemon. （C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
