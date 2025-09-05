【GUのブラウン】がセンス抜群！ 40・50代に似合う♡「秋見えボトムス」

【GU（ジーユー）】から、秋を先取りできそうなブラウンボトムスが登場。落ち着いた色味と洗練されたシルエットで、40・50代の大人女性にぴったりです。シンプルなトップスに合わせるだけで季節感をプラスし、ぐっとおしゃれ度を高めてくれる予感。今回はセンスよく着こなせそうな、ワイドパンツとフレアスカートを紹介します。

大人に似合うトレンドシルエットパンツ

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」\2,990（税込）

深みのあるブラウンカラーがコーデに落ち着きを与え、シーズンムードを高めてくれるチノパンツ。トレンド感のあるバレルレッグシルエットで、縦長の印象をプラスする2タック入りもポイントです。短丈トップスを合わせるほか、トップスをタックインしてベルトでメリハリをつける着こなしがおすすめ。カジュアルにもきれいめにもマッチしそうです。

爽やかデニムシャツでつくるこなれ大人カジュアル

濃いめのブラウンワイドパンツに、爽やかな印象を与えるデニムシャツを組み合わせ。シンプルながらもこなれ感のある着こなしに仕上がります。肩の力を抜いたスタイルでも品よくまとまるので、40・50代のデイリーコーデにぴったり！

上品シルエットで格上げ！ 大人の秋映えスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\2,990（税込）

上品なシルエットが際立つブラウンのフレアスカートは、大人の装いを格上げしてくれそうな一枚。広がりすぎない程よいフレア感で、落ち着いた雰囲気を演出してくれます。ウエストはすっきり見えるのにゴム仕様でラクに穿けそう。あらゆるトップスと相性がよく、秋のワードローブで頼りになるはず。

赤 × ブラウンで魅せる華やぎ大人コーデ

赤のリブニットとブラウンのフレアスカートを合わせた、華やぎたっぷりの大人コーデ。鮮やかな赤が顔まわりをパッと明るく見せ、シックなブラウンが全体を落ち着いた印象にまとめてくれます。カーディガンを肩掛けすれば、こなれ感もぐっとアップ。シンプルながら存在感のある配色で、40・50代の大人女性にぴったりです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka