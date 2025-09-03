まさか100均で買えるなんて…！めちゃくちゃバズった調理グッズがまさかの700円だった！

ダイソーをパトロールしていると、少し前にキャンプ界隈でめちゃくちゃバズった調理グッズを発見しました。筆者もずっと気になっていたアイテムで、まさかダイソーでご対面できるとは…しかもお値段は￥770（税込）。これは買うしかない！と即カゴINしました。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：キャンプマルチグリドル（20cm）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：20cm

販売ショップ：ダイソー

これキャンプ界隈で流行ったやつ！ダイソーでバズりグッズを発見

ダイソーをパトロールしていると、以前キャンプ好きの間で流行った調理グッズを発見！その名も『キャンプマルチグリドル（20cm）』です。

こういったラウンド型のグリドルって、安くても2,000円以上はするイメージでしたが…なんとダイソーだと￥770（税込）！お買い得すぎて即カゴINしました。

鉄板のように見えますが、こちらはアルミ製のアイテム。もちろん直火での使用が可能で、焦げ付きにくいフッ素樹脂加工が施されているんだとか。

手で持ってみると、陶器のお皿よりも断然軽いです。スリムで扱いやすく、立てて収納すれば保管スペースも取りません。

自宅でも使える！ダイソーの『キャンプマルチグリドル（20cm）』

今回はお試しということで、自宅のコンロで調理してみました。あえて油をひかず、サムギョプサルを焼いいきます。

大皿のように中央がへこんでいるので、お肉の脂が中央に溜まっていきます。プレートに縁がない分、肉の脂が跳ねやすかったです。とは言え、フライパンで作るのとお掃除の手間はそこまで変わらない印象。キッチンペーパーなどで余分な脂を吸いながら焼くと、飛び散りが減るのでおすすめです。

グリドルが薄いおかげか温まるのが速く、お肉は短時間で焼けました！さすがにキムチは焦げましたが、焦げ付きはすぐに落とせましたよ。

そのまま食卓に出しても良いですし、卓上コンロと組み合わせてホットプレート代わりにするのも◎熱々の食事を楽しめるので、自宅で使うのもかなりアリでした！

今回はダイソーの『キャンプマルチグリドル（20cm）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのキャンプグッズ売り場をチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。