¡¡19ºÐ¤Î»þ¤Ëµ¯¶È¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Æ£ÅÄ»ÖÊæ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤ò´¬¤¹þ¤ß¡Ö¿©¡×¤ÇÀÄ½Õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Å³Ý¤±¿Í¤À¡£¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ï14²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤ËÀ®Ä¹¡£¥®¥ã¥ë¤«¤éÇÀ¶È¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ø¡½¡½»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÈÉÔÏÇ¡É¤Îº£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä19ºÐ¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡×»þÂå¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¥¬¥ó¥°¥í¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃç´Ö¤ÈÇÀºî¶È¤¹¤ë»Ñ¤â
¡½¡½¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÉ¬¤º»È¤¦¤³¤È¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï800±ß¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¹â¹»À¸¤¬²ÆµÙ¤ß¤Î»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤ÇÁªÈ´Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤ß¤¿¤´´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¡»ä¤ÏMC¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¡¢Ç®ÎÌ¤¬Çö¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤¯¤é¤¤Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¹â¹»À¸¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÀÎ¤ÏÇÀ¶È²Ê¤äÄ´Íý²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÉáÄÌ²Ê¤â´Þ¤á¡¢ÇÀÎÓµù¶È¤ä¾¦¶È·Ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ï¤Î»Ò¤â±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼èºàÎÏ¡¦¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿³ºº¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Âç²ñËÜÈÖ¤Ï»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ï¶¨»¿´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤äÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¡¢ÎÁÍý¿Í¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¾å¼ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»À¸¤é¤·¤µ¤ä½àÈ÷¤Î²áÄø¡¢ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
°õ¾Ý¿¼¤¤¡ÖÆ®µí¥Ö¥ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡½¡½Í¥¾¡¤ä½àÍ¥¾¡¤ÎÆÃÅµ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Í¥¾¡¤ÏÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¾Þ¤È¥°¥¢¥à¸¦½¤Î¹¹Ô¤ä¶¨»¿´ë¶È¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉû¾Þ¤Ç¡¢¥°¥¢¥à¸¦½¤Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¤ÈÎÁÍý¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤ò¤·¤Þ¤¹¡£½àÍ¥¾¡¤â¶¨»¿´ë¶È¤«¤é¤ÎÉû¾Þ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹ºê¤Ç¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½àÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¹â¹»À¸¤¬¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Åçº¬¸©¤Î±£´ô¿å»º¹â¹»¤Î¡ÖÆ®µí¥Ö¥ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëµíÆù¤ÎÉô°Ì¤Èµû¤Î¥Ö¥ê¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ïµû¤À¤±¤É¡¢¿©´¶¤ÏÆù¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤Î¤ËÃæ¤ËÆù¤ä¤ï¤µ¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¤ª¤«¤º¡É¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤²´ü¤Ç¤¹¡£¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¯±þ±ç¤â¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÇÀ¶È¹â¹»¤Ë°§»¢¤·¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨»¿´ë¶È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï2¼Ò¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤¬Â¿¿ôÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¶¨»¿´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤¤¤¤¤è¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â´¶ÈÀ¸¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡1²óÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦30ºÐÁ°¸å¡£º£¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¯¶È¤·¤Æ¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡21Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤ÎÂç²ñ²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤âÃæ»ß¤»¤º¥ê¥â¡¼¥È³«ºÅ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢±þÊç¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤È¿·¤·¤¤É÷¤â¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÅª¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢40ºÐ¡£ÉÔÏÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤Ï´¶³ÐÅª¤Ç¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤â¤È¤â¤È¤¢¤Þ¤êÇº¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡©
¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ¯¶È¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î»þ¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤É¤¦±Ç¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¹â¹»À¸¤äÂ´¶ÈÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»Ò¤ÏÄ´Íý»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤ÆÄ´Íý»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤Ï³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÏÓ¤òËá¤¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¯¸½¼ÂÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½¢¿¦¤·¤¿»Ò¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼Â²È¤ËÎ¦Ï©¤Çµ¢¤ì¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²Æì¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö·ù¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ÏÆ¨¤²¤ë¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Ê¤é¡Ö»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ë½Ð¤ë»Ò¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ä»×¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÅÄ»ÖÊæ¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤·¤Û¡Ë
1985Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£10Âå¤Ç¥®¥ã¥ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢19ºÐ¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖG-Revo¡×¤òµ¯¶È¤·¡¢¡È¥®¥ã¥ë¼ÒÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ä¡Ö¥Î¥®¥ã¥ë¡×¡Ö¤´ÅöÃÏ¡ªÀäÉÊ ¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¹Ã»Ò±à¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¡¦¿©¡¦ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ¿©¤Î¹Ã»Ò±à¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢Office G-RevoÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿©°é¤äÃÏ°è³èÀ¡¢¿Íºà°éÀ®¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
