¡Ô»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥Þ½ÐË×¤¬Áý²Ã¡Õ¡Ö³¹¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê±Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ï´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È³Ø½¬¤«¡¡º£½©¤Ï¡È¤É¤ó¤°¤ê¤ÎÂç¶§ºî¡É¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÐË×¤¹¤ë·üÇ°¤â
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤È¿Í¿ÈÈï³²¤¬¡¢9·î°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥Þ¤¬¡¢¤Ê¤¼¿ÍÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿ºÇ¿·»ö¾ð¤È¡¢½±·â¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÂÐ½èË¡¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡Ú¿Þ²ò¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¡×¤È¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¡×¡Ç25Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¡Ö¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÏÃÏÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡È´äÈøÊÌ¤ÎÊì¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ó¤Î¥Ò¥°¥Þ¤Ç¤¹¡£¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¯¥Þ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¡¢¡È´äÈøÊÌ¤ÎÊì¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦½»Ì±Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡8·î14Æü¡¢ÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÍå±±³Ù¡ÊÉ¸¹â1661m¡Ë¤ÇÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¸áÁ°11»þº¢¡¢²¼»³Ãæ¤À¤Ã¤¿26ºÍ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤¤¤¿¥Ò¥°¥Þ¤È»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤¬¶î½ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÎDNA´ÕÄê¤ÇÂÎÄ¹Ìó1.4m¡¢ÂÎ½Å117kg¤Î¡È´äÈøÊÌ¤ÎÊì¤µ¤ó¡É¤¬ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¶¹¤¤ÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¤ÎÁã¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Î´ÇÈÄ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ²á»þ¤Ë¶¯¤¤½Ã½¤ò´¶¤¸¤ëÅÐ»³¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤Êì¥°¥Þ¤¬¡¢ÂÁá¤Ë²¼»³¤·¤Æ¤¤¿Èï³²ÃËÀ¤Ë¶Ã¤¡¢»Ò¥°¥Þ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½±·â¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ÏÅÐ»³¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡×¤¬°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ò½±¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î4Æü¡¢´ä¼ê¸©ËÌ¾å»Ô¤Ç81ºÍ¤Î½÷À¤¬¡¢¼«Âð¤Îµï´Ö¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¡£Æ±·î12Æü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»Ê¡ÅçÄ®¤Ç¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ¡Ê52ºÍ¡Ë¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Áð¤à¤é¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Ê¢Éô¤òÃæ¿´¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿º¯À×¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£7·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç73ºÍ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¸åÆü¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¡¦Åìµþ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£8·î12Æü¤Ë¤ÏÀ¾Â¿Ëà·´Æü¤Î½ÐÄ®¤Ç¡¢20Æü¤Ë¤ÏÀÄÇß»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç»Ò¥°¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£23Æü¤Ë¤Ï±üÂ¿ËàÄ®¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢´é¤òÄÞ¤Ç¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÌ·Ç¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¯¥Þ¤Î¡Ö½ÐË×·ï¿ô¡×¤È¡Ö¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¡×¤Î¸½¾õ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤À¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö½ÐË×·ï¿ô¡×¤Ï2Ëü4348·ï¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£Æ±Ç¯ÅÙ¤Ï¥¯¥Þ¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¤É¤ó¤°¤ê¤¬¶§ºî¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µ²¤¨¤¿¥¯¥Þ¤¬³¹¤Ë½Ð¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤¬Ëºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯ÅÙ¤â½ÐË×·ï¿ô¤Ï2Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡ÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¶µ¼ø¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤¾®ÃÓ¿²ð¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤äÂçÅÔ»Ô¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸Ãæ¤ÇÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤ê¡¢³Á¤ä·ª¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï³Ø½¬Ç½ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Î¶§ºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»³¤ò²¼¤ê¤¿¥¯¥Þ¤¬³Á¤ä·ª¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¡¢¡È³¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤°¤ê¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê±Â¤¬¤¢¤ë¡É¤È³Ø½¬¤·¤¿¡£¡È¿Í´Ö¤¬´í³²¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤â³Ø¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Î½ÐÍè¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿ÍÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ò¥°¥Þ¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÊì¥°¥Þ¤È²á¤´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ËÊì¥°¥Þ¤È³¹¤Ç±Â¤òÆÀ¤¿¡ÈÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤Î¤¢¤ë»Ò¥°¥Þ¤¬¡¢¿ÆÎ¥¤ì¸å¤Ë»³¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤È¶²ÉÝ¿´¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¯¥ÞÈï³²¡É¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¡¡º£½©¤ÏºÆ¤Ó¤É¤ó¤°¤ê¤Î¡ÖÂç¶§ºî¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅßÌ²¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Ë°¿©´ü¤ËÆþ¤ë9·î°Ê¹ß¡¢¥¯¥Þ¤ÏÄÌ¾ï»þ¤ÎÌó3ÇÜ¤Î±Â¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï½ÐË×·ï¿ô¤¬¶§ºîÇ¯¤Î2023Ç¯ÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±Â¤òµá¤á¤¿¥¯¥Þ¤¬À¸Â©°è¤ò¹¤²¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë½ÐË×¤¹¤ë´í¸±À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë
¡¡Ëü¤¬°ì¥¯¥Þ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¡ÈÀäÂÐ¡É¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿Í´ÖÂ¦¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡£¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤¯¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢»þÂ®50km¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¾®ÃÓ¤µ¤ó¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Çµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½±¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¹ü³ÊÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿ÏÓ¤ò¿¿²¼¤Ë¤·¤«²¼¤í¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆóËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥Þ»ö¸Î¤Ç¤Î»à°ø¤Ï¼º·ì»à¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¯¥Þ¤¬¹¶·â¤·¤Æ¤¤¿¤éÄñ¹³¤»¤º¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¼ó¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¼ó²ó¤ê¤ÎÆ°Ì®¤ò¼é¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¶¯Îõ¤Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤Þ¤ó¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ï¶î½ü¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î»ö·ï¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ÞÂÐºö¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¥¯¥Þ¤òÝ£¤ÇÊá¤é¤¨¤Æ»³¤ËÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¡È¿Í´Ö¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡É¤È³Ø½¬¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿¿ÍÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÅÙ¤Ç¤â¿ÍÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤ê¿Í´Ö¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¶î½ü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¡¡¶î½ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£2019¡Á2023Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÆýµí¤Ê¤É66Æ¬¤ò½±¤¤32Æ¬¤ò»¦¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¥Ò¥°¥Þ¡ÊÄÌ¾Î¡¦OSO18¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¡¢¿©Æù½èÍý¤µ¤ì¤ÆÅÔÆâ¤ò´Þ¤à¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍýÅ¹¤Ç·§Æù¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿©Æù¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥Þ¤ÎÆù¤Ï¿©ÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤á¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤â¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È·Ù»¡´±¤Îµö²Ä¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÄ½Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¸å¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼Ä¹¤ÎÈ½ÃÇ¤È»Ø¼¨¤Ç¡¢°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬ÎÄ½Æ¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÇÁá¤¯¶î½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¡²þÀµ¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¡¢¥¯¥Þ¤Î¶¼°Ò¤Ï¤¹¤°¤½¤Ð¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯9·î11Æü¹æ