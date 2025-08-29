【MG 1/100 ガンダムTR-1［アドバンスド・ヘイズル］】 8月29日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：6,050円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ガンダムTR-1［アドバンスド・ヘイズル］」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月29日11時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は6,050円。

本商品は「ADVANCE OF Z～ティターンズの旗のもとに～」に登場するモビルスーツ「ガンダムTR-1［アドバンスド・ヘイズル］」をMGフォーマットでプラモデルかしたもの。

頭部の高性能光学センサー・ユニット、展開機構を備えた腰部のサブ・アーム・ユニットなど特徴的な形状が再現され、シールド・ブースターは2基付属し、バックパックにマウントすることができる。

また、T3部隊特有のビーム・ライフルの他、シールド・ブースター、シールド等の武装が付属。ウサギをモチーフにしたマークや部隊章等、ＴＲ－１で特徴的なマーキングを収録した水転写式デカールもついてくる。

(C)創通・サンライズ