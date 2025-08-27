この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「エコーの“誤差”に一喜一憂しなくてOK！妊婦不安を一刀両断」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」より、12人産んだ助産師HISAKOさんが「【12人妊娠中】妊娠14週と4日目 エコー動画は、○○を見ましょう！」と題し、最新の妊婦検診を受けた様子やエコー画像の見方について語った。



現在12人目を妊娠中であるHISAKOさんは、14週4日目の妊婦検診で撮影したエコー動画を用いながら、「産婦人科領域で使うエコーには2種類あります」と解説。軽筒エコーと腹部エコー、それぞれの特徴や妊娠週数による使い分けについて、実体験を交えて説明した。また「赤ちゃんの骨や固い組織は白く、液体や柔らかいものは黒く映ります」と、見え方の基本を整理した。



「5週から9週は心拍数がぐんぐん上がる！9週の頃は『バババババ！』っていうくらい速い」と、胎児の心拍数の推移や「14週ぐらいで心拍数が落ち着いてきて150回くらいで安定する」というリアルな観察も披露。「14週の赤ちゃん、重さは単二の電池ぐらいなんですよ」と身近な例えで、大きさや重さのイメージもわかりやすく説明した。



また、妊娠初期によく話題になる「NT（首のむくみ）」についても、「首のむくみがあるからといって、染色体異常とは限らない。NTの数値に踊らされない方がええんかなと思います」と独自の見解も明かし、妊婦の不安を和らげるようアドバイス。



エコー画像のチェックポイントとして、BPD（児頭大横径）や頭の形、胎盤の位置についても細かく解説。「14週ごろで胎盤はまだ低い位置にあっても珍しくないし、今後子宮が大きくなれば自然と上がる」と話し、さらに経管長の測定と切迫早産のリスク判断についても「経管が短くても、子宮収縮がなければ必ずしも切迫早産ではない」と強調。「ネットで検索されて無用な不安にとらわれないで」と呼びかけた。



またBPDなどエコー計測値にも触れ、「エコーの誤差は4～5日くらいは当たり前、そんなに気にせんで大丈夫」と、落ち着いた口調で母親たちを励ました。



動画の最後には、「14週の赤ちゃんは、もうすっかり人間らしい形になって、手足も指も髪の毛もでき始めている」と成長の喜びを語りつつ、「このままつわりも良くなってほしい！」と今後への期待を述べて締めくくった。次回は18週ごろの検診報告も予定しているとのことで、妊婦や家族にとっても必見のシリーズとなりそうだ。