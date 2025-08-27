12人産んだ助産師HISAKO「エコーの“誤差”に一喜一憂しなくてOK！妊婦不安を一刀両断」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」より、12人産んだ助産師HISAKOさんが「【12人妊娠中】妊娠14週と4日目 エコー動画は、○○を見ましょう！」と題し、最新の妊婦検診を受けた様子やエコー画像の見方について語った。
現在12人目を妊娠中であるHISAKOさんは、14週4日目の妊婦検診で撮影したエコー動画を用いながら、「産婦人科領域で使うエコーには2種類あります」と解説。軽筒エコーと腹部エコー、それぞれの特徴や妊娠週数による使い分けについて、実体験を交えて説明した。また「赤ちゃんの骨や固い組織は白く、液体や柔らかいものは黒く映ります」と、見え方の基本を整理した。
「5週から9週は心拍数がぐんぐん上がる！9週の頃は『バババババ！』っていうくらい速い」と、胎児の心拍数の推移や「14週ぐらいで心拍数が落ち着いてきて150回くらいで安定する」というリアルな観察も披露。「14週の赤ちゃん、重さは単二の電池ぐらいなんですよ」と身近な例えで、大きさや重さのイメージもわかりやすく説明した。
また、妊娠初期によく話題になる「NT（首のむくみ）」についても、「首のむくみがあるからといって、染色体異常とは限らない。NTの数値に踊らされない方がええんかなと思います」と独自の見解も明かし、妊婦の不安を和らげるようアドバイス。
エコー画像のチェックポイントとして、BPD（児頭大横径）や頭の形、胎盤の位置についても細かく解説。「14週ごろで胎盤はまだ低い位置にあっても珍しくないし、今後子宮が大きくなれば自然と上がる」と話し、さらに経管長の測定と切迫早産のリスク判断についても「経管が短くても、子宮収縮がなければ必ずしも切迫早産ではない」と強調。「ネットで検索されて無用な不安にとらわれないで」と呼びかけた。
またBPDなどエコー計測値にも触れ、「エコーの誤差は4～5日くらいは当たり前、そんなに気にせんで大丈夫」と、落ち着いた口調で母親たちを励ました。
動画の最後には、「14週の赤ちゃんは、もうすっかり人間らしい形になって、手足も指も髪の毛もでき始めている」と成長の喜びを語りつつ、「このままつわりも良くなってほしい！」と今後への期待を述べて締めくくった。次回は18週ごろの検診報告も予定しているとのことで、妊婦や家族にとっても必見のシリーズとなりそうだ。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数約60万人