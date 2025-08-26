¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×»Ä½ë¤Ç¹¥Ä´¤â¡Ä°û¿©Å¹¤Ë¤ÏÇº¤ß
26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¡£º£¡¢¤³¤ÎÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35.1¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ëÆü¤Ï9ÆüÏ¢Â³¡¦º£Ç¯22ÆüÌÜ¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÎòÂåºÇÄ¹¡¦ºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ÖµÏ¿¤Ç¤¹¡£
³¹Ãæ¤Î¾®¤µ¤Ê¡È¥ª¥¢¥·¥¹¡É¤Ë¡Ä
¡Öµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¡×
Êâ¤¤Ê¤¬¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¼ó¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿É×ÉØ¤â¡Ä
¡ÖÅà¤Ã¤¿¤ªÃã¤Ç¤¹¤Í¡£²È¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤Ç¤â½ë¤¹¤®¤Æ¡¢½©¤¬Áá¤¯Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥ê¥£¥Û¥Ã¥È¡×
¡Ö¤â¤¦½ë¤¹¤®¤Ç¤¹¤Í¡¢¶Ë¸Â¤Î½ë¤µ¡×
¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÉ×¤â»²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£²È¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ä
¡Ö¤â¤¦²ò¤±¤Æ¤ë¡¢¤â¤Î¤Î5Ê¬¤¯¤é¤¤¡£¤â¤¦²È½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¹ÔÎó¤ò¤Ä¤¯¤ë°û¿©Å¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¡¢¥Ä¥ë¤Ã¤È¤·¤¿¤Î¤É¤´¤·¤Î¡ÖÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡×¡£¼êÂÇ¤ÁÌÍ¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
µÒ¤Î¤ª¤è¤½6³ä¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²Æ¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ÇÈÎÇä´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ï9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£½ë¤¤¤ó¤ÇÎä¤¨¤Þ¤¹¡×
Ä¹°ú¤¯»Ä½ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤Ç¿©¤Ù¤ëÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥Ä´¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¥á¡¼¥«¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¼ûÍ×¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹¤ÎÇº¤ß¤Ï¿©ºà¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¼êÂÇÙÇÌÍ¡¡ÇÏÂ±¡¡¿¹¸÷Î´Å¹Ä¹
¡ÖÁ´Éô¡Ê¿©ºà¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ï¹¶¤á¤Æ¤ë¤±¤É¡×
°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡ÖÇÏÂ±Îä¤ä¤·¡×¤Ï1700±ß¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤á¡£ËèÇ¯ÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î3Ç¯¤Ç400±ß¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢»È¤¦ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê10¼ïÎà¶á¤¯¡£»Å¹þ¤ß¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁý°÷¤·¡¢ºî¶È¤Ï¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÍ¤ò¤·¤á¤ëºÝ¤Ë»È¤¦É¹Âå¤â1Æü¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¼êÂÇÙÇÌÍ¡¡ÇÏÂ±¡¡¿¹¸÷Î´Å¹Ä¹
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹âÆ¤·¤¿¤é¡¢ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿©ºà¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï1¸Ä214±ß¡£
¥Ù¥Ë¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ÀÖÄÅÍ§ÌïËÜÉôÄ¹
¡Öº£·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¥å¥¦¥ê¤Ï1ËÜ96±ß¡£
¥Ù¥Ë¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ÀÖÄÅÍ§ÌïËÜÉôÄ¹
¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¸®ÊÂ¤ß¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¥È¥Þ¥È¤Ï140±ß¡¢¥¥å¥¦¥ê¤Ï46±ß¡¢¥¿¥Þ¥´¤Ï85±ß¾å¾º¡£²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÆÚÆù¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥Þ¥´¤Ï¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¾õÂÖ¡£
¥Ù¥Ë¡¼¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¡ÀÖÄÅÍ§ÌïËÜÉôÄ¹
¡Ö¤³¤Î5Ç¯¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¹â¤¤¡×
Åìµþ¤Î¥¿¥Þ¥´M¥µ¥¤¥º¤Î²·Çä²Á³Ê¤Ï¡¢1¥¥í¤¢¤¿¤ê310±ß¡£ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡È¥¨¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿2023Ç¯4·î¡¢5·î¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Î®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©¤Î¡È·î¸«¾¦Àï¡É¡¢¤µ¤é¤ËÅß¤Î¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤É¥¿¥Þ¥´¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤Ç²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¡¡¿®²¬À¿¼£¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡È·î¸«¾¦Àï¡É¤¬ËÜ³Ê²½¡£¹â»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢º£¤Î²Á³Ê¿å½à¤¬Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â³¤¯¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×