「給料が上がらないんですよ……」

甲子園に出場した複数の監督がこう言ってボヤいた。

甲子園出場は学校にとって最大の名誉。にもかかわらず、40歳以下の中堅、若手世代の監督の中には、薄給に頭を悩ませるケースが少なくない。

教員ではない事務職員の某出場校の監督は「無期雇用から有期雇用にする代わりに、給料を上げてもらいました。結果が出なければクビ。いわば賭けです」と明かす。

監督の給料は学校によって大きく違う。ある強豪校監督が言う。

「監督同士で給料の話題になることも少なくないんですが、甲子園出場の実績がある強豪校のベテラン監督は5年契約で年収1200万円。教員として年功序列で給料が上がっていけば、50歳で年収1000万円という学校もある。一方で、ある40代の出場校監督は月収40万円程度。奥さんと子供を抱えており、奥さんに頭を下げて、パートに出てもらっていると聞きました」

関西の某甲子園常連校の監督は甲子園出場で1000万円のボーナスが出るというが、西日本の初出場校監督は「一時金で10万円だけ頂きました」と苦笑いである。

薄給をグチる監督が率いる高校は得てして生徒集めにもシブチン。10年に1度、甲子園に出られたら御の字だ。甲子園常連校を目指す学校はひとまず、監督の給料から見直したほうがいいか。

今夏の甲子園は“番狂わせ続出”の波乱模様で、優勝候補が序盤で姿を消すケースも相次いだ。なぜ、これほど予想を裏切る展開となったのか。識者が警鐘を鳴らすのは、「年間を通した過密日程」という深刻な構造的問題だった。いったいどういうことか。