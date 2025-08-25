ÂçµÕÅ¾·à¤Î¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ¡¢1¿Í¤Ç29ÆÀÅÀ¡õ¥¢¥¿¥Ã¥¯65ËÜ¤Ë¾×·â¡¡ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¹õÃì¡×
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï25Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¡£Àè¤Ë2¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Î©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¼ç¾¡¦ÀÐÀî¿¿Í¤¡£Î¾·³ºÇÂ¿¤Î29ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â¤µ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2¥»¥Ã¥ÈÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¤Î¤¬ÀÐÀî¤À¡£¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè4¥»¥Ã¥È¤âºÇ¸å¤Ë·è¤á¤¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢24ÆÀÅÀ¤Îº´Æ£½ÊÇµ¤È¤È¤â¤Ë¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç29ÆÀÅÀ¡¢65ËÜ¤â¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¿¿Í¤¤Á¤ã¤ó1¿Í¤Ç29ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤Æ¾Ð¤¦¡¡À¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤ó29ÆÀÅÀ¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ä¡Ä¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç29ÅÀ¤Ç¡¢60ÂÇ¿ô¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ÎÂç¹õÃì¤è¡ª¡×¡ÖÀÐÀî¿¿Í¤¤µ¤ó¥¨¡¼¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª60ËÜ°Ê¾åÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤í¡Ä¡×¡Öº£ÆüÂÇ¿ô70¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï27Æü¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
