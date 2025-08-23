º£Æü23Æü¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡À¾ÆüËÜ¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë¤âÃí°Õ
º£Æü23Æü(ÅÚ)¤â¹¤¯Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸á¸å¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¤ª¤½¤ì¡¡°ì»þÅª¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ
º£Æü23Æü(ÅÚ)¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Í¹ñ¤ä¶å½£¤Ï¡¢ÂæÉ÷12¹æ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ä¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¤ä´ØÅì¡¢ËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏµÞ¤Ë±«±À¤ä¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¤¢¤È¿ô»þ´Ö¡¢Âç±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸á¸å¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÎ¤Ë´®¤¨¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¯¡¡ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü22Æü(¶â)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¹â¤¯¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ç¹¤¯35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°¶¶¤ä·§Ã«¡¢¹ÃÉÜ¤Ê¤É¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÎÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢38¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ï31¡î¤Ç¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬¡¢¶å½£ËÌÉô¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Î31ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°³°¤Ç¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤Æ¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÃ¤·¤¤¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±êÅ·²¼¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§Ãæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤ËÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¡×¶á»÷ÃÍ¤Ï¡¢tenki.jp¡ÖÇ®Ãæ¾É¾ðÊó¡×¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£