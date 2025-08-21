北海道を中心にクマによる事故が相次ぎ、社会問題化している。7月12日には福島町で新聞配達中の50代男性がヒグマに襲われ死亡。さらに8月14日には知床半島・羅臼岳で登山中の20代男性がヒグマに襲われ行方不明となり、翌15日に山中で遺体が発見された。

【衝撃写真】自宅に侵入し、コタツからこちらを見ているクマ。テレビは倒され散乱している状態に

人とクマの生活圏の境界線が曖昧になる中、駆除の最前線に立つのが猟友会に加盟するなどしているハンターたちだ。しかし彼らはいま、危険と隣り合わせの任務に見合わない待遇や、時に司法との軋轢という深刻な問題に直面している。

NEWSポストセブン取材班は、北海道猟友会砂川支部長を務めるベテランハンターに、現場が抱える矛盾と、私たちが知るべきクマとの向き合い方について話を聞いた。

観光客の軽率な行動が事故を招く可能性

羅臼岳の事故について、砂川支部長は厳しい口調で切り出した。

「羅臼の件ね、もう少し早く（出没していた個体を）処理すればこの事件は起きなかったと思います。車から餌をあげたというのは良くないですね。地元の人は絶対にやらない行為です。観光客がやってしまうんですよね」

支部長は、クマの生息域に入ることへも警鐘を鳴らす。その対比として挙げたのが、北海道の電力会社が行っている徹底した安全対策だ。

「北海道電力さんって、送電線の下に行く時はクマ対策で必ずハンターを付けるんですよ。ルールで決まっていると聞きました。つまりクマが出るという前提で行く訳です。私から見たら、（一般の）登山客は勇気があるというか、無謀だなと思ってしまいます。鉄砲なしで山の中に行くのかという話です」

日当8000円、「人のため、自己のため」でも限界

危険なクマの駆除活動だが、担い手であるハンターの待遇は驚くほど厳しいという。

「（日当は）1万も出ないよ。8000円とかだよ。一日動いてもガソリン代にもならないという時だってあります。ハンターには（労災などの）保証もありませんから。多くのハンターは、半ば人の為、半ば自己の為という理念でやっています」

さらにハンターを追い詰めるのが、司法のリスクだ。支部長自身、2018年に砂川市の要請でヒグマ駆除に出動した際、住宅方向に発砲したとして猟銃の所持許可を取り消されている。この処分を不服として起こした裁判は2審で敗訴し、原告側（支部長）が上告。現在も最高裁で係争中である。

最後に、支部長は私たちがヒグマに遭遇した際の具体的な対処法に教えてくれた。

「ヒグマは『おーい』と言ってはいけません。ヒグマは『おーい』という声をだしますから。逆に来ちゃうんですよ。だから、『いなくなれー』とか人間の言葉で追い払わなくてはいけません。花火や車のクラクションなど、大きな音で驚かす行為も絶対にNGだと若手や警察に教えています。昔（クラクションを鳴らしたら）、運転席の窓を割って、運転手を引きずり出して殺した事もありました。パニックにさせて追っ払っても、そのクマの行動が予測できませんから。

ヒグマを興奮させず、パニックに陥らせないこと。静かにヒグマの行く方向を見定め、自然に帰っていただくのが重要です」

クマとの共存が新たなフェーズに入った今、社会全体で現実的な対策を講じていくことが必要かもしれない。