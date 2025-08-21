この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎「人は他人をそこまで気にしてない、至らなさをさらけ出せ」

動画「#脳教室 人前でものを話すときには、自分に至らなさをさらけだせばいい。」では、脳科学者・茂木健一郎さんが登場し、人前で話す際の不安や恐怖をどう克服すべきかについて自身の考えを語った。



茂木氏は、「人前で話すことが苦手だとか不安だとか怖いっていう人いると思うんだけど、さらけ出すしかないんだよ」と強調。「人はさ、自分が思ってるほどさ、こっちのこと気にしてないから」と、人が他人のことをそこまで注視していない現実を指摘した。その上で、「話すとなんか知識がないことばれちゃうんじゃないかとか、バカがばれちゃうんじゃないか」と自分自身をさらけ出すことへの恐れにも言及する。



さらに、「別にさらけ出してなんぼだし、別に大したことないし」と、恐れず自分を表現することの重要性を熱弁。「人間みんな不完全なんて、完全な人なんてないんでね。その不完全さをお互いさらけ出せば、なごみでハッピーになるんさ」と、完璧さを求めずお互いの弱さを受け入れることの大切さを説いた。



話す際の心構えに関しては、「とにかく話すときは、もう他人の目とか気にしないで、自分の言いたいことにフォーカスすること。自分が何を言いたいか、それは確かに限りある知識に基づいて、不完全な、至らない意見かもしれないけど、それをさらけ出すことで、世の中の多様性にね、貢献できるわけです」と呼びかけた。



茂木氏は最後に、「人の前で物を話すときは、自分をさらけ出して、世の中の多様性に貢献しようぜ。できる」と力強いメッセージで動画を締めくくった。