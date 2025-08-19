Ê¡»³²í¼£à¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñ¹ç½ÐÀÊá¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¹ÔÊý¡Ö²¼¥Í¥¿Éõ°õ¡×¡Ö¼ç±é±Ç²è¡×¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡º£ÅÙ¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤À¡½¡½¡£ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬Ê¡»³¤À¤È£±£¸ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±Æü¡¢Ê¡»³¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤âÆ±°Ñ°÷²ñ¤«¤é¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¸å¤¬¸«ÄÌ¤»¤º¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸µ¥Õ¥¸ÀìÌ³¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤¬´Ø·¸¤¹¤ë²ñ¹ç¡×¤Î¤¯¤À¤ê¤À¡£
¡¡ÂçÂ¿»á¤Î²ñ¹ç¤Ï£²£°£°£µÇ¯¤´¤í¤«¤éÇ¯¤Ë£±¡Á£²²ó³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âà¿¦¼Ô¤ò´Þ¤á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¹¿Í¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»²²Ã¡£¤½¤Î²ñ¹ç¤Ç¤ÏÂçÂ¿»á¤ÈÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬¡¢ÀÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔ²÷¤À¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£Æ±°Ñ°÷²ñ¤¬Åö³º½Ð±é¼Ô¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿Ë»¤òÍýÍ³¤Ë½ñÌÌ¤Ç²óÅú¡£ÂçÂ¿»á¤Ë¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤äÀÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ï¡Ö°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¸Æü¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤ÏÅö³º½Ð±é¼Ô¤¬Ê¡»³¤À¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Ê¡»³¤âÆ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢ÀÅª¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤âÆ±ÆüÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÂ¿»á¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ç¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Í×ÀÁ¤òÂ¿Ë»¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¡ÖµñÈÝ¡×¤ÎÊ¸¸À¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃÏÊý¥í¥±Ãæ¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤ËÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢½ñÌÌ¤Ç¤Î²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¡ØµñÈÝ¡Ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÂçÂ¿»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¸´´Éô¤¬ÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î´¿¿´¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÀÊÌ¤äÇ¯Îð¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤¿²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÅª²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÅö³ºÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤«¤é£Ì£É£Î£Å¤Ç¡Ø½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î³§ÍÍ¤È¤Î²ñ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡ÙÅù¤È°ÍÍê¤µ¤ì¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ç½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î²ñ¹ç¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Èµ½Ò¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤ÎÇ§¼±¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂçÂ¿¤µ¤ó¤È¤Î¿©»ö²ñ¤â¤¤¤Ä¤Î¤³¤í¤«¤é¤«¡¢¿·¿Í¥¢¥Ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼Ò¸ò¼ÎáÅª¤Ê´¶¤¸¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢²¼¥Í¥¿¤Ïº£¤Î»þÂå¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¸¥ªÅù¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿²¼¥Í¥¿¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤ÎÊ¡»³¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤À¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÀË½ÎÏ¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ãæµï»á¡ÊÆ±»áÂ¦¤ÏÀË½ÎÏ¤òÈÝÄê¡Ë¤ä¡¢¥Õ¥¸½÷À¼Ò°÷¤¬ÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡Ê¸å¤ËÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÈÊóÆ»¡Ë¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤È¡¢º£²ó¤ÎÊ¡»³¤Î¥±¡¼¥¹¤òÆ±Îó¤Ë¤Ï°·¤¨¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£
¡¡¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢º£²ó¤Î·ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢À¤ÏÀ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡¢£¹·î£±£²Æü¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¡¢£±£²·î¤Ë¤â¼ç±é±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡¡£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ç¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤À¤±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤âºòÇ¯¤Þ¤Ç£±£¶Ç¯Ï¢Â³¡¢£±£·²ó¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸«ÄÌ¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ê¡»³¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£