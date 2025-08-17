この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで公開された「【食後3分！】昼間の眠気を一瞬で消し飛ばす手のツボ３選！眠気が強いときにコレやって！」にて、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、午後の眠気やだるさを一気にリセットする手もみセラピーを紹介した。



冒頭で「午後ですね、特にご飯を食べた後、眠くて眠くて全然仕事がはかどらない…」と多くの人が抱える悩みに寄り添いつつ、音琶氏は「たった3分手を揉むだけで午後の眠気・だるさをすっきり吹き飛ばす」と力強く宣言。自宅や職場の休憩時間で今すぐ実践できるシンプルな方法として、3つの手の反射区「胃・間脳・背骨下部」を順に刺激するテクニックを伝授した。



まず、食後の消化不良や重だるさを感じた時には「胃の反射区」を親指の腹で7秒間、3回ずつプッシュ。「ランチ後に重くなった胃を優しく刺激して内臓の目覚めをサポート」と解説し、「強めが好きな方は親指の角や人差し指で押すのもアリ」と自分に合ったやり方を提案。「押し方に迷った時は、手の深いシワの上あたりを目安に」と具体的な位置を説明した。



続いて「間脳の反射区」では、「脳の低下した血流を回復して、目がぱっちりして集中力が戻ってきます」とメリットを強調。「人差し指の関節で親指の指紋中央を7秒×3回押すのがコツ」だと語り、「ちょっとずらしながら押してまんべんなく刺激するのがいい」とアドバイス。「寝不足だとへこんで戻らないことがある」と体調チェックにも使える小ネタも明かした。



最後に「背骨下部の反射区」もレクチャー。「ここを押すことで自律神経がリセットされ、眠気やぼーっと感も吹き飛びます」とコメントし、「親指の付け根・下部を7秒×3回押して」と具体的に指導。「腰が凝っている人は少し痛いかもしれません」とも。



締めくくりとして「お薬に頼る前に、この手もみ大全を一家に一冊置いて読んでみてほしい」「午後も集中して元気に活動してください」など、音琶氏が視聴者へのエールを送った。「押し方のコツは1つの反射区につき7秒、1日に3回～5回、ぜひ水分も忘れずに」とのアドバイスも。最後は「少しは目が冴えたなーとか、体が楽になった、すっきりしたーという感覚があればうれしいです」と微笑み、動画を締めくくった。