駐車中のトラブルって、見えないところで起きているから怖いですよね。当て逃げや車上荒らしに遭っても、証拠がなければ泣き寝入りするしかない…そんな不安を抱えながら車を離れるのは、精神的にもキツイものです。

太陽光で無限に給電する安心感

そんな悩みを解決してくれそうなのが、ソーラー充電式ドライブレコーダー「Peta Came ソーラードラレコ」。太陽光さえあれば勝手に充電してくれるので、エンジンを切った後も録画を続けてくれます。

従来のドラレコだと配線工事が必要だったり、バッテリー上がりを心配したりと、何かと面倒でした。でも、これならフロントガラスにペタッと貼るだけ。工賃もかからないし、シガーソケット周りもスッキリ。これは、コスト的にも手間的にも合理的です。

小型化で視界もクリア

今回のモデルは従来品から面積比約63%まで小型化。それでいて発電量は約130%アップという、なかなかの進化っぷり。小さくなった分、運転中の視界も良好になりました。

吸盤も大型化して上下配置に変更。熱対策の冷却ファンまで搭載されていて、真夏の車内でも安心して使えそうです。バッテリー表面温度が45℃を超えると自動で冷却してくれるのは、ありがたい配慮。

レンタカーでも使える手軽さ

個人的に面白いと思ったのが、取り外しの簡単さ。レンタカーやカーシェアでも使えるって、これまでの常識を覆しますよね。

「今日は長距離ドライブだから、念のため付けておこう」みたいな使い方ができるのは新鮮。セカンドカーを持っている人なら、必要に応じて付け替えることも可能です。

スマホアプリで映像確認や設定変更ができるのも、今どきな感じ。ドラレコ本体に小さなモニターがついていても、結局見づらくて使わないことが多いですから。

満充電で約6時間録画可能。もし充電が追いつかない場合は、モバイルバッテリーからも給電できます。「ソーラーだけで本当に大丈夫？」という不安にも、ちゃんと対応策が用意されているのは安心ですね。

配線不要で取り付け簡単、太陽光で勝手に給電、しかも駐車監視まで対応。この手軽さなら、今まで「面倒だから」とドラレコを諦めていた人も、試してみる価値がありそうです

