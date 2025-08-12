ディズニー実写最新作『シャッフル・フライデー』竹内栄治、浪川大輔、原康義が日本版声優に！
ディズニーの実写映画『シャッフル・フライデー』の日本版声優キャスト第2弾として、竹内栄治、浪川大輔、原康義の参加が発表された。
【写真】金曜の朝、娘×2、ママ、おばあちゃんの体が入れ替わって大混乱！ 『シャッフル・フライデー』場面写真
本作は、怪しい占いをきっかけに、シングルマザーのアンナ（リンジー・ローハン）、家族を支える祖母のテス（ジェイミー・リー・カーティス）、娘のハーパー（ジュリア・バターズ）、そして婚約者の娘のリリー（ソフィア・ハモンズ）が入れ替わってしまった金曜日（フライデー）を描くハートフルコメディー。
大混乱に陥った4人に巻き込まれるのは、アンナの婚約者でリリーの父（シングルファーザー）エリックと、アンナの元カレでレコードショップの営んでいるジェイク、そしてテスの夫で家族を温かく支えるライアンの3人の男性たち。
アンナと一目で恋に落ちるエリックを演じるのはマニー・ジャシント。ワイルド系元カレのジェイクにはチャド・マイケル・マーレイ。そして再婚同士のテスと義理の娘であるアンナを長年愛し続けるライアンをマーク・ハーモンが演じている。
日本版声優として、エリック役を竹内栄治、ジェイク役を浪川大輔、ライアン役を原康義が務める。
竹内は「エリックは他者の気持ちを推し量って寄り添う事ができる優しい性格で、裏表のないストレートな感情表現をするちょっと天然な人物です。真面目で真っ直ぐ故に笑ってしまうシーンも多くて、演じていてとても楽しかったし面白かったです。是非劇場でご覧下さい！」、浪川は「チャド・マイケル・マーレイさんとはこれまでもご縁がありましたが、今回は改めて、気持ちを込めて演じさせて頂きました。『シャッフル・フライデー』には特別なものがあります。キャラクターそれぞれの立場になって初めてわかることもあると教えてくれる笑ってキュンとできる贅沢品。是非ご覧くださいませ！」、原は「入れ替わった女性たちの、シッチャカメッチャカが、実に楽しく、そして次第に、胸が熱くなり、見終わった後は、スカッと!! まさに、今年の暑さを吹き飛ばしてくれる清涼飲料水のような映画ですよ、必見!! 僕が吹き替えたライアンは、女性の変化に、ちょっと鈍感？ でもそこがチャーミングかも。是非、お見逃しなく!!」とコメントを寄せている。
映画『シャッフル・フライデー』は、9月5日(金)より全国公開。
