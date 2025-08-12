「再生の道」石丸伸二氏（43）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。広島県安芸高田市の実家から生配信を行い、簿記3級の試験に落ちたことを明かした。

視聴者からの資格についての質問を見つけると、「あ、いい質問。いい質問来た」と大笑い。「簿記を取得しようかなと思って、先日受けました、簿記3級」と明かし、「そしたら、落ちました」と不合格だったことを笑いながら報告した。

「みっともない。恥ずかしすぎる」と笑いが止まらない石丸氏。「今、テストセンターに行ってすぐに受けられるんですよ。本当申し込んだら、すぐくらいいつでも受けられるんですよ」と説明した。

「で、簿記3級だったら行けるんじゃないかなと思って、いきなりテスト受けに行ったら、57点だったから」と点数を告白し、失笑。「普通に時間が足んなかったです。問2、問3に入るくらいで、間に合わなくなっちゃいましたね」と冷静に振り返った。

「テストは仕分けなんで、反復練習してもっと反射で解けるようにならないと…時間がなかったです。問1もじっくり読んで凄い試行錯誤しながら解いちゃったというか、解かざるを得なかったんですけど、あれだと時間が圧倒的に足りないですね」と反省し、「なので、もう1回勉強というか、訓練して、トレーニングして簿記3級をとりたいと思います」とリベンジを誓った。