今回紹介するのは、X（旧Twitter）で注目を集めたのは、とある猫さんのリラックスタイム。椅子に深く腰かけ、お腹を見せてくつろぐ姿が投稿されました。なんと、この猫ちゃんは30分も同じ体勢で固まっていたそうです。投稿はXにて、19.5万回以上表示。いいね数は1.7万件を超えました。

【写真：椅子の上で凄い姿勢でくつろいでいる猫……】

もう30分このまま固まっています

今回、Xに投稿したのは「ぽんず。」さん。登場したのは、猫のぽんずちゃんです。

ふかふかの椅子にどっしりと体を預け、見事なヘソ天姿でくつろぐぽんずちゃん。前足はゆるく曲げて胸元に、後ろ足は軽く開いていた模様。まるで「このままで何か？」とでも言いたげな堂々たる態度です。猫というより、完全に椅子の持ち主と化しています。

飼い主さんによると、なんとぽんずちゃんはこの姿勢のまま30分以上も動かなかったそうです。もはや固まっているのか、だらけているのか分からないその姿に、思わず笑ってしまいますよね。

ぽんずちゃんのリラックス風景にX民たちもほっこり

30分以上、同じポーズで椅子に座っていたぽんずちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「なんか幸せそう」「始めから、ワタシの場所ですが？何か？と言ってそうですね。」「おっぴろげぽんずちゃん可愛い～」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、可愛いぽんずちゃんに心癒されたようですね。

Xアカウント「ぽんず。」では、猫のぽんずちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ぽんずちゃんが幸せそうに暮らしている様子は見ているだけで心が和みます。

写真・動画提供：Xアカウント「ぽんず。」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。