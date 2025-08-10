グッチの最新コレクション♡香りと彩りで自分らしさを咲かせて

グッチ フローラ コレクションに、新たな香りとともに華やかな限定メイクアップが登場♡センシュアルに昇華された「グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス」は、花々の魅力とウッディな深みが絶妙に調和する新感覚フレグランス。さらにその世界観を表現する限定メイクアップは、咲き誇る花々のプリントが施された特別仕様。香りと彩りをまとって、あなたの魅力を自由に開花させてみてはいかが？

奥行きと喜びが広がる新フレグランス

新作「グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス」は、人気のグッチ フローラ フレグランス コレクションをより濃厚に再構築したフローラル ウッディ グルマンの香り。

爽やかなイタリアン マンダリン エッセンスから始まり、ガーデニア アコードとヘディオンが繊細に絡み合うハートノートへ。

最後はサンダルウッド エッセンスが温もりある余韻を残し、センシュアルで洗練された香りを長く楽しめます。

ボトルは鮮やかなフューシャカラーに彩られ、陽光によって表情を変える美しいデザイン。価格は10mL 4,950円、30mL 12,540円、50mL 16,940円、100mL 23,760円（すべて税込）で展開されています。

ジーニッシュマニキュアから新色登場♡秋を纏う繊細カラーに注目

香りの世界観を映す限定メイクアップ

この香りの誕生を記念して登場した限定メイクアップは、グッチ ビューティの人気アイテムを特別な“フローラ プリント”でドレスアップ。

チークとしてもアイカラーとしても使える「グッチ ブラッシュ ドゥ ボーテ チーク アンド アイ」は、軽やかでブレンドしやすく、マットなツヤ感を叶えます。

カラーは#01 シルキー ローズと#04 ブライト コーラルの2色展開、各8,580円（税込）。

さらにリップには、うるおいとツヤ感を両立したハイブリッドタイプの「グッチ ルージュ ドゥ ボーテ ブリアン」#208 ゼイ メット イン アルゼンティーナ（6,600円・税込）が登場。

ヒアルロン酸3やブラックローズオイル2、ピオニーオイル コンプレックス*1配合で、どんな肌色にもマッチする万能ピンクです。

*1 メイクアップ効果による

幻想的な世界で魅せるマイリー・サイラス

グッチ フローラ フレグランス コレクションの広告キャンペーンには、カルチャーアイコンのマイリー・サイラスが再び登場。

黄金色の夕陽に包まれた幻想的なロサンゼルスの風景の中で、香りの「強さ」と「夢のような儚さ」が交差する世界観を描いています。

アーティスティックディレクターのリッカルド・ザノラをはじめ、撮影にはタイラー・ミッチェルやマルチェル・レヴなど一流のアーティストたちが参加し、現実と夢が溶け合う映像美が完成。

香りだけでなく、その背後にあるアートとストーリーも見逃せません。

香りに包まれるたびに、心の奥深くから喜びが広がる。そんな感覚をもたらしてくれる「グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス」と、その世界観を纏う限定メイクアップ。

自由とフェミニニティを讃えるこのコレクションは、あなた自身の魅力を見つめ直し、日常をもっとドラマティックにしてくれそう。香りと彩りの魔法で、自分らしさを咲かせる夏を始めてみては？