習近平主席、ロシアのプーチン大統領と電話会談―中国

中国の習近平国家主席は8月8日、ロシアのプーチン大統領と電話会談を行いました。

プーチン大統領は、ウクライナ危機の現状に関するロシアの考え方と最近のロシアと米国の接触と意思疎通の状況を説明し、危機の政治的解決に向けて中国が果たした建設的な役割を高く評価しました。プーチン大統領はまた、「ロシアと中国の全面的な戦略的パートナーシップはいかなる情勢においても変わらない。ロシアは中国との緊密な意思疎通を引き続き保つことを望む」と表明しました。

習主席は中国の立場の変わらぬ原則を説明し、複雑な問題には簡単な解決策はないと指摘しました。習主席はまた、「情勢がどのように変化しても、中国は一貫した立場を堅持し、平和と対話を促し続けていく。中国は、ロシアと米国が接触を維持して関係を改善し、ウクライナ危機の政治的解決を促進することを歓迎する」と述べました。

両首脳は、両国の高いレベルの政治の相互信頼と戦略面での協力を積極的に評価し、両国関係の一層の発展を共に推進することで一致しました。双方は共に協力して上海協力機構（SCO）天津サミットの開催に備え、サミットを友好的で団結かつ実り豊かな会議にし、SCOの質の高い発展を促進していくとの姿勢を示しました。（提供/CRI）