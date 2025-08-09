肌見せアイテムは2wayデザインで平日→休日で着回し！ フリル袖の2wayブラウスは肩開きでトレンド感を出すもよし、肩を隠して白ブラウスの清廉ムードをアピールしても♪

旬のフリル袖ブラウスをオンオフ着回し

着回したのはコレ！

ブラウス\7,920/MISCH MASCH

@女友達と集まる日…肩をチラリの旬な肌見せで王道のフェミニンに差を

レディ派にとって定番のワンツーを肩見せで更新。

[ブラウスを着回し]スカート\27,5 00/マーリエ ル カセット(フランドルカスタマーサービス) カチューシャ\26,400/アレクサンドル ドゥ パリ(アレクサンドル ドゥ パリ GINZA SIX店) イヤリング\2,090/アネモネ(サンポークリエイト) バッグ\64,900、チェーン\9,900/ともにジャンニ キアリーニ(ジャンニ キアリーニ 銀座店) 靴\10,890/RANDA

@外回りの日…肩をふわりとフリルが包んで優しげな印象

ティアード袖下段のシアーな素材が涼感を誘い、白ブラウスのクリーンな魅力が上昇。オールホワイトの配色でも外回りでの好感度獲得に頼れます♡

[ブラウスを着回し]手に持ったジャケット\8,800/オペーク ドット クリップ スカート\26,400/アプワイザー・リッシェ イヤリング \7,700/アビステ 腕時計\39,600/ココシュニック バッグ\31,900/ヴィオラドーロ(モンテグラート) 靴\17,050/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店)

掲載：美人百花2025年8月号「レディの肌見せは2wayアイテムがちょうどいい」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/楠玲子 ヘアメイク/山下智子 モデル/泉里香 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部