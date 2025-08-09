お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で、午後１０時過ぎまで行われた前日の高校野球について話した。

現在開催中の第１０７回全国高校野球選手権大会で、８日に行われた第４試合は綾羽（滋賀）が高知中央を延長１０回タイブレークの末、６―４で下した。

この試合は午後７時４９分開始となり、９回終了時点で午後１０時を過ぎていた。原則として午後１０時を過ぎると新たなイニングに入らないが、応援団の負担を考慮し、両校の了承を得た上で試合を続行。試合が終了したのは史上最も遅い１０時４６分だった。

伊達みきおは「終わったのがもう２３時近かったよ」と驚いた様子。「ホントに見ごたえのある試合でしたね」と絶賛。さらに「甲子園球場でナイターで野球ができるっていうね。すごいじゃない、それって。もう一生の宝だよね」と、試合に出場した選手にとってはいい経験だったと話した。

続けて「スタンドの応援してる子供たちもね、すごくみんなニコニコしてさ。こんな夢みたいなことやってんね、夜に野球やってるよ、甲子園でナイターでって」と興奮気味に話す伊達に対し、冨沢たけしは「一応、夏休み期間ではあるんで、たまにはそういうのもいいのかも」と同調していた。