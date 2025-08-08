¤Ê¤¼·ÑÂ³»î¹çÆþ¤é¤º¡©Î¾¹»Î»¾µ¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¼Â»Ü¡¡ÇÔ¤ì¤¿¹âÃÎÃæ±û¡¦»³Ìî´ÆÆÄ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤ÆÅÓÃæ¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×Âç²ñËÜÉô¤Ï±þ±çÃÄ¤Ê¤É¤Ë¤âÇÛÎ¸¡Öµ¬Äê¤Ï¡Ø¸¶Â§¡Ù¡×¤â»Ë¾åºÇÃÙ·èÃå¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢°½±©£¶¡Ý£´¹âÃÎÃæ±û¡×¡Ê£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢£²¡Ý£²¤Ç¶å²ó¤ò»þÅÀ¤Ç£²£²»þ£²£µÊ¬¡£º£Âç²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÍ¼Êý¤ÎÉô¤Ï£²£²»þ²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î·ÑÂ³»î¹ç¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÎ»¾µ¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£°²ó¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñËÜÉô¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤Î»ÖÊý¹â¹»ÌîµåÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Öµ¬Äê¤Ï¡Ø¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ù¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²£²»þ¤ò²á¤®¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹âÌîÏ¢¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â±«¤ÇÁ°¤Î»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ÑÂ³»î¹ç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÎ¾¹»¤ÎÀÕÇ¤¶µ»Õ¤Ë¤Ï°Õ¸þ¤òÊ¹¤¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é·ÑÂ³»î¹ç¤è¤ê¤Ï¾¯¤·±ä¤Ó¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£Î¾¹»¤È¤â²ÈÂ²¤ä±þ±çÃÄ¤âÍè¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ä¤ê¿ôÊ¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¦£±²óÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤¯¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¹â¹»À¸¤¬¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¤È¡×¤È¡¢ÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»Ë¾åºÇÃÙ¤Î£²£²»þ£´£¶Ê¬¤Î·èÃå¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç²ñËÜÉô¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¿¾Ê¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹âÃÎÃæ±û¤Î»³Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤ÆÅÓÃæ¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£°½±©¤ÎÀéÂå´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉôÄ¹¤ÎÊý¤ËÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¡¢·èÃå¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È·ÑÂ³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶å²ó¤Ë¤¦¤Á¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£²£²»þ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç»Ä¤ê£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÀÚ¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ï½ÀÆð¤ËÏ¢ÌÁ¤ÎÊý¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤ªÇ¤¤»¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³»î¹ç¤Î²£ÉÍ¡ÝÆØ²ìµ¤Èæ¤¬¹ë±«¤Ë¤è¤ê»Í²óÅÓÃæ¤Ç£±»þ´Ö£·Ê¬ÃæÃÇ¡£¡È¿ÀÀ°È÷¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºå¿À±à·Ý¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Ï£±£¹»þ£²£³Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï»Ë¾åºÇÃÙ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£±£¹»þ£´£¹Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¹âÃÎÃæ±û¤Î£²¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¶å²óÉ½¤Ë°½±©¤¬£²»àËþÎÝ¤«¤éÆ±ÅÀ¤Ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤Ï¹Ã»Ò±à»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤£²£²»þ£´£¶Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£