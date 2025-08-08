スノーボード女子アルペンの三木つばき（２２）＝浜松いわた信金、掛川桜が丘中出＝が７日、静岡県庁で知事顕彰を授与された。アジア人として初めてＷ杯で総合優勝を飾り、今年３月に行われた世界選手権の回転で優勝、大回転では準優勝するなどの功績をたたえられ、鈴木康友知事から表彰状などを手渡された。３度目の受賞に「毎年、名誉ある賞をいただき光栄です」と、喜びを語った。

三木にとって２０２５―２６年は集大成のシーズンとなる。来年２月にミラノ・コルティナ冬季五輪が開催される。Ｖ候補の一人に挙げられる世界女王は新シーズンに向けて、ウェートトレで体幹強化に取り組んでいる。今月下旬にはイタリアに渡り、雪上トレーニングに入る。「もう少しダイナミックな滑りを完成させたい」。１１月下旬に中国で開幕予定のＷ杯初戦へ徐々に、仕上げていく。

１８歳の高校３年生で臨んだ２２年の北京五輪では、予選３位で通過しながら決勝トーナメント１回戦で敗れ悔し涙を流した。あれから４シーズン。「来年は金メダルを取れました、と報告に来られればいいですね」と、三木。雪がほとんど降らない静岡育ちのヒロインが快挙に挑戦する。