ともにスノーボードで五輪出場2月のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が9日、自身のインスタグラムで結婚したことを報告した。お相手はスノーボードで五輪出場の経験がある今井胡桃さん。五輪ボーダー同士のカップルに、ファンも祝福を送った。戸塚は投稿で「ご報告ですいつも応援してくださる皆様へ」とはじめ、「このたび今井胡桃さんと結婚致しましたこ