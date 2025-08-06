¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁÏÀ®´Û¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¤±¤ó°ú¡¡¿·»þÂå·Þ¤¨¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à°ìÈÖÀ±¤À¡¡13Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡¡1²óÀï¡¡ÁÏÀ®´Û3-1¾®¾¾ÂçÃ«¡Ê2025Ç¯8·î5Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê1¥Ú¡¼¥¸¤ò¤·¤ë¤¹Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÀï¤Ç¡¢ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ¸©Àª½é¤Î³«ËëÀï¾¡Íø¡£ºå¿À¼çÎÏ³°Ìî¼ê¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬13Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ´°Åê¤Ç¡È°ìÈÖÀ±¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÍ¼Êý¸á¸å4»þ¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢92Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±°ì¹»¤Ë¤è¤ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤òÌ³¤á¤¿ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¡¦»³ÅÄ´õæÆ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡Ö¡Ê¹â¹»Ìîµå¤Î¡ËÌ¥ÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¸÷¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿³«ËëÀï¡£¡ÖÁÏÀ®´Û¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡×¤¬¹Ã»Ò±à¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó2»à¡£ºå¿À¤Î¼ã¤¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤Ç¡¢Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÏÄ¾µå¤òÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È143¥¥íÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ç¤Ï45Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë13»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢1¼ºÅÀ´°Åê¡£³«ËëÀï¤Ç¤Î¡ÖËè²ó¡õ2·å¡×Ã¥»°¿¶¤Ï74Ç¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¸å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£153µå¤ÎÇ®Åê¤Ë¡ÖÌ¾Á°¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤Ï¤º¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£ºÇÂ®146¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¹ª¤ß¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤â¤¢¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¸á¸å4»þ¤«¤é³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±5»þ39Ê¬³«»Ï¤Î¡ÈÇöÊë¥Ê¥¤¥¿¡¼¡É¤Î³«ËëÀï¡£¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤Ë¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÈËÜ²È¡É¤È¤Ï°ã¤¦º¸ÂÇ¤Á¤ÎÂÇ·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£0¡½1¤Î2²ó2»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¡¢º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£²ñ¿´¤ÎÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤éºå¿À¡¦¿¹²¼¤ÈÆ±¤¸¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤ÎÍ§¾ð±þ±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£Äê´ü±éÁÕ²ñ¤¬¶á¤¤¿áÁÕ³ÚÉô¤¬±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤º¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÄ¹ºêÂç²ñ·è¾¡¤Ç±äÄ¹11²ó¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£ãÆÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆó¤ÄÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºêÀª½é¤Î³«Ëë¾¡Íø¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2²óÀï¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³4¶¯¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£½é¤Î²Æ2¾¡¤Ø¡£¿·»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤ÇºÇ½é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ä¤ò¸«¤»¤º¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë
¡¡¡þ¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Ê¤â¤ê¤·¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë7·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®2¤«¤éÀ¾¹ç»ÖÆîÌîµå¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï·§ËÜÀ¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÁÏÀ®´Û¤Ç¤Ï2Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï²¼¹î¾å¡£À³Ê¤Ï¿´ÇÛÀ¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢68¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡Ô´°Åê¾¡Íø¡Õ¡¡
¡¡¢þ¡ÄÁÏÀ®´Û¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬³«ËëÀï¤Ç13Ã¥»°¿¶´°Åê¾¡Íø¡£³«ËëÀï¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤Ï12Ç¯Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¦¿û¸¶½¨¤¬¾ïÍÕ³Ø±àµÌ¡ÊÀÅ²¬¡ËÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿10Ã¥»°¿¶°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¡£13Ã¥»°¿¶°Ê¾å¤Ï80Ç¯ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¡¦Ãæ¾òÁ±¿¤¬àû±º¡ÊÄ¹ºê¡ËÀï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿13Ã¥»°¿¶°ÊÍè45Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÎËè²óÃ¥»°¿¶¡õ2·åÃ¥»°¿¶¤Ï74Ç¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¸å¤Ç¤Ï½é¡£
¡¡¡ÔÄ¹ºêÀª³«ËëÀï¾¡Íø¡Õ
¡¡¢þ¡ÄÁÏÀ®´Û¤¬¾®¾¾ÂçÃ«¤È¤Î³«ËëÀï¤Ë¾¡Íø¡£Ä¹ºêÀª¤Ï²áµî¡¢³«ËëÀï4Àï4ÇÔ¤Ç¡¢º£²ó¤¬¸©Àª½é¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£