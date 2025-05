【カプコン ファイティング コレクション2】 5月16日 発売 価格: パッケージ版 5,489円 ダウンロード版 4,990円 CEROレーティング:C(15才以上対象) プレイ人数:1~4人(オンライン:最大9人)

カプコンは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用対戦格闘「カプコン ファイティング コレクション2」を5月16日に発売する。価格はパッケージ版が5,489円、ダウンロード版が4,990円。

本作は、カプコンの対戦格闘ゲーム全8タイトルを収録したもの。SNKとCAPCOMの代表的なキャラクターが夢の競演を果たした「CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO」や「CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001」を始め、「燃えろ!ジャスティス学園」、対戦アクションゲーム「パワーストーン」などが収録されている。本作では、ゲームセンターのように対戦・共闘が可能。オンラインで世界中のプレーヤーと闘うことができる。

ゲーム概要

全タイトルでオンライン対戦や共闘プレイが可能! 用途に応じた複数のマッチも搭載

【『カプコン ファイティング コレクション2』予約特典紹介トレーラー】

本作ではオンライン対戦以外にも、気軽に対戦できる「カジュアルマッチ」、勝敗で手に入るポイントでランキングが変動する「ランクマッチ」、ロビーを作ってみんなで対戦や観戦が楽しめる「カスタムマッチ」、1人でじっくりしのぎを削るハイスコアチャレンジの全4種類を搭載。世界中のプレーヤーとの対戦を楽しめる。

※オンライン要素では他機種とのクロスプレイ非対応。

※オンラインプレイを楽しむには、オンライン環境が必要。Switch版ではNintendo Switch Online(有料)、PS4版ではPlayStation Plus(有料)への加入が必要。

各タイトルをさらに楽しめる便利な新機能

より遊びを充実させる便利な新機能も満載。好きなキャラクターの必殺技やコンボを思う存分試せるトレーニングモード以外にも、遊びやすさを追求できるボタンのカスタマイズ、ワンボタンでの必殺技設定、好きな難易度への変更など、初めてのプレーヤーも安心して楽しめる。アーケード版のインストラクションカードを収録しているほか、いつでもゲームを中断/再開することも可能。

ミュージアムモードでは、開発当時の企画書や初公開のイラストが見られるギャラリー、200曲以上のBGMを聴くことができる「サウンドプレイヤー」が実装されており、対戦以外の機能も楽しめる。

【収録タイトル】

・CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO

・CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001

・CAPCOM FIGHTING Jam

・ストリートファイターZERO3↑

・燃えろ!ジャスティス学園

・パワーストーン

・パワーストーン2

・スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン

「カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック」も同時発売

「カプコン ファイティング コレクション」と「カプコン ファイティング コレクション2」がセットになった、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch/Steam用対戦格闘「カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック」も5月16日に発売される。ダウンロード版のみで価格は6,990円。

カプコンの名作格闘アクション18作品をまとめてお得に楽しめる。

【セット内容】

・カプコン ファイティング コレクション(10作品収録)

・カプコン ファイティング コレクション2(8作品収録)

