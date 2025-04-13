[4.13 J3第9節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:植松健太朗

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 4 松本大輔

DF 16 毛利駿也

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

MF 15 西谷優希

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 23 四宮悠成

MF 24 西谷和希

FW 10 パトリック

FW 49 大澤朋也

控え

GK 1 白井裕人

DF 5 櫻井風我

DF 39 庄司朋乃也

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 16 奥田雄大

DF 22 生駒稀生

DF 40 吉村弦

MF 8 堀内颯人

MF 17 田村翔太

MF 23 岡田優希

MF 25 神垣陸

MF 70 川谷凪

FW 11 百田真登

控え

GK 96 マルク・ヴィト

DF 5 鈴木大誠

DF 32 ユ・イェチャン

DF 33 佐藤大翔

MF 7 田村亮介

MF 20 國武勇斗

MF 41 森田凜

監督

中田一三