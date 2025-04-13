金沢vs奈良 スタメン発表
[4.13 J3第9節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 17 田村翔太
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 5 鈴木大誠
DF 32 ユ・イェチャン
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
監督
中田一三
※14:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 23 四宮悠成
MF 24 西谷和希
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 5 櫻井風我
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 16 奥田雄大
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 17 田村翔太
MF 23 岡田優希
MF 25 神垣陸
MF 70 川谷凪
FW 11 百田真登
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 5 鈴木大誠
DF 32 ユ・イェチャン
DF 33 佐藤大翔
MF 7 田村亮介
MF 20 國武勇斗
MF 41 森田凜
監督
中田一三