¥È¥è¥¿¡Ö¡ÈGR¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×!?¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥ÉÇ÷ÎÏ¥°¥ê¥ë¡õºÙÌÜ¥é¥¤¥È¤Î¡ÈÀº×û¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼¡ª ÂçÃÀÍ½ÁÛ¤Î¡Ö¡ÈÇúÂ®¡É¾¦ÍÑ¼Ö¡×CG¤ËÇ®»ëÀþ
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¡ÖGR»ÅÍÍ¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îsugardesign_1»á¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖGR¡×»ÅÍÍ¤òÁÛÁü¤·¤¿¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸CG¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖGR¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¤¢¤ëTOYOTA GAZOO Racing¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡ÖG¡Çs¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤òÁ°¿È¤Ë¡¢2017Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤ä¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é¡×¡¢¡ÖGR86¡×¡¢¡ÖGR¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡ÈGR¡É¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹CG¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê44Ëç¡Ë
¡¡GR¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ê¤ÉÀìÍÑ¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢Âç·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î²÷Å¬À¤â³ÎÊÝ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¤Ë¤è¤ë¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ä¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦µÛÇÓµ¤·Ï¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤È²ÃÂ®ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âGR¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îsugardesign_1»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖGR¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂç·¿¤Î¥°¥ê¥ë¤òÇÛ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏºÙÄ¹¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎGR¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÊÂç·¿¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎºÙÌÜ»ÅÍÍ¤â¥ï¥ë´é¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¹¥¤¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡ª¤¢¤ì¡Ä3¥É¥¢»ÅÍÍ¡©¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¸½À¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬GR»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖGR¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¼Â¸½À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢GR»ÅÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£