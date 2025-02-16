¸«¤Ä¤±¤¿¤éÀäÂÐÍß¤·¤¤¤£¤£♡¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û½Õ¤Þ¤ÇÂç³èÌö¡ª¡Ö¿·ºî¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô¡×
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤é¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Õ¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ô¡×¡£¡ÚJW ANDERSON¡Ê¥¸¥§¥¤¥À¥Ö¥ê¥åー ¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡Û ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤¬Íø¤¯¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤âÀä»¿¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¤¼¤Òºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
ÀäÌ¯¤Ê¾æ´¶¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë·è¤Þ¤ë¡ª ¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀäÌ¯¤Ê¥ß¥É¥ë¾æ¤ÇÄø¤è¤¤È©¸«¤»¤¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ë¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢1Ëç¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ë·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@panko0821¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÉ¨²¼¤°¤é¤¤¤Î¾æ¤À¤«¤éÄã¿ÈÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤â¡ý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Õ¤é¤·¤¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£
·¤²¼¹ç¤ï¤»¤Ç½Õ¤é¤·¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¸üÄì¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¡¢½Õ¤Ë¤Ï°ìËçÃå¤È¤·¤Æ¤â±©¿¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@panko0821ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M