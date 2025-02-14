31ºÐÇÐÍ¥¤¬¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤ÇÉé½ý¡¡Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¤â½Ð±éÍ½Äê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±ÊÅÄ¿ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÉé½ý¤·¤¿¤È14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¥¥å¡¼¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£±ÊÅÄ¤¬15¡¢16Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ÊÅÄ¿ò¿Í¤¬¼Ö¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Éé½ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¹¬¤¤Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ø²æ¤ÎÄøÅÙ¤Ë´Õ¤ß¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¿¤á2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËCBGK¥·¥Ö¥²¥¡ª¡ª¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ønagatani Live 2025¡Ý¥Á¥ç¥³¤Î²ô¡Ý¡Ù¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¡¦¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄ¤Ï2015Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Åìµþ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥ï¡¼¤Î¡ÖONE PIECE LIVE ATTRACTION¡×¤Ç½éÂå¥â¥ó¥¡¼¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£