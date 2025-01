文章や画像の生成、文章の要約や翻訳なども高度にこなせるAIが急速に進歩するに従って、2024年1月の調査ではイラストレーターの4分の1以上、翻訳家の3分の1以上が生成AIによって仕事を失ったことが判明しています。一方で、世界最大の出版社がAIのトレーニングを明示的に禁じるなど、出版業界とAIとはまだ距離があります。特に、AIの進歩がますます加速する中でフィクション作品の翻訳は今後どうなっていくのか、イングランドのサルフォード大学で科学コミュニケーション&未来メディア学科長を務めるアンディ・ミア氏が見解を語っています。

Translating fiction: how AI could assist humans in expanding access to global literature and culturehttps://theconversation.com/translating-fiction-how-ai-could-assist-humans-in-expanding-access-to-global-literature-and-culture-2453202024年11月に、オランダ最大の出版者であるVeen Bosch & Keuning(VBK)が、AIを使って小説をオランダ語から英語に翻訳する実験をしたと明らかにしました。著者にはAIを用いる許可を得たことや、翻訳作業の一部プロセスをAIに任せるのみでそれ以外は人間が担当することなどをVBKは明示しましたが、一部の作家や翻訳家などから強い反発を受けています。また、小学館は2024年8月にAIでライトノベルを翻訳して北米圏に展開する事業を発表しましたが、その際にも「物語で使われる日本語の微妙なニュアンスをAIが反映できるとは思えない」など反対する意見が挙がりました。ミア氏の研究分野は芸術、倫理、テクノロジー、文化の交差点を研究するもののため、「この種の議論は私にとって興味深いものです」と述べています。ミア氏は過去にも、メタバースの倫理的基盤に関する書籍や、機械やAIを用いた人間の能力の拡張に関する論文を発表しています。フィクションの翻訳の分野でよく指摘されるのが「言語に含まれる複雑なニュアンスや感情的な含みなどを伴う翻訳は、熟練した人間の翻訳者の領域である」という意見です。書籍の翻訳にAIを使用するという決定に反発が起きるのは、「AIが人間の努力よりも優先される可能性がある」という核心的な懸念を提起するからだとミア氏は述べています。実際、フィクションのテキストをAIで翻訳するとしばしば問題が発生します。文学においては文章だけが重要なのではなく、文化的背景、ほかのテキストとの連携、どの人物のセリフなのか、また作者特有の色も重要な要素です。そのため、仮にミスすることなく完璧に翻訳できるAIがあったとしても、言語と文化の両方を理解している人間だけが、物語の核心部分を失うことなく正確に翻訳できると考えられます。一方で、機械学習は言語理解において驚異的な進歩を遂げています。依然として人間の翻訳者のように原作の正しいニュアンスをすべて拾って翻訳することは難しいですが、AI翻訳を使用して多くの文化とさまざまな言語からのアクセスを拡大することができれば、これまで翻訳されなかった本を誰もがアクセスできるようになります。ミア氏は「すべての言語を学んですべての本を読むのは非現実的です。しかし、大手出版社の作品や大ヒット作品でなければ、母国語に翻訳されずアクセスが難しいこともあります。これまで文学に触れる機会がなかったかもしれない人々にとって、AI翻訳を差し控える方が道徳的に問題があります」と語りました。今後のビジョンとしては、文学の普及にAIを活用すると同時に、人間の翻訳者が持つ文化的理解や洞察力、芸術性を評価して維持し、AIの発展に翻訳者が協力して文学の輪を広げていく必要があるとミア氏は指摘しました。AIの台頭にただ反発するだけでは文化的発展を妨げますが、かといって無軌道にAIが人間の翻訳者に取って代わると、失われるものも多くあります。両者の評価のバランスを取って、新しいテクノロジーがもたらす広大な可能性を探って行くことが求められます。