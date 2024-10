RIIZEからBOYNEXTDOOR、TWSまで！「MMA 2024」ラインナップ第1弾を発表

RIIZE、BOYNEXTDOOR、ATEEZ、TWS、PLAVEなど、大注目のボーイズグループが「MMA」に登場する。Kakaoエンターテインメントの音楽プラットフォームMelonは28日、「The 16th Melon Music Awards(MMA2024)」のラインナップ第1弾を発表した。今年の「MMA」は11月30日、仁川(インチョン)インスパイアアリーナで開催される。

まず、昨年の「MMA 2023」で新人賞を受賞し、今年急成長を遂げたRIIZEとBOYNEXTDOORが「MMA」に登場する。RIIZEは「Love 119」と「Boom Boom Bass」など、今年発売した曲がMelonチャートで好成績を収め、次世代の“音楽配信強者”として浮上した。今年6月に発売した1stミニアルバム「RIIZING」は、発売24時間以内にストリーミング数100万回を突破し、Melonの殿堂である「ミリオンアルバム」に登場した。アルバム販売も、デビューアルバムに続き2連続でミリオンセラーを達成し、音楽配信とアルバム共に絶大なパワーを見せた。BOYNEXTDOORは、今年発売した2ndミニアルバム「HOW?」と3rdミニアルバム「19.99」でMelonの殿堂「ミリオンアルバム」を達成した。「19.99」は累計売上100万枚を突破してミリオンセラーを記録し、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」に40位で登場した。K-POPの新しい歴史を築き、世界的な存在感を見せているATEEZのパフォーマンスも、「MMA」を通じて見ることができる。彼らは5月に発売した10thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.1」でアメリカの「ビルボード200」とイギリスの「オフィシャルアルバムチャート」を席巻した。北米ツアーを通じ、10都市で13回の公演を展開し、約20万人の現地ファンを動員する絶大な人気を誇った。ATEEZの「MMA」でのステージは、全世界のK-POPファンを楽しませる予定だ。「2024年最高の新人」と呼ばれるTWSは、初めて「MMA」に出演する。彼らは今年1月にリリースしたデビュー曲「plot twist(初めての出会いは計画通りにいかない)」が、Melonで累計再生回数9,000万回を突破し、6月に発売した2ndミニアルバムのタイトル曲「僕がSなら君は僕のNになって」は、累計再生回数2,000万回を突破してMelonチャート最上位に登場した。2024年を代表する新人となったTWSが、「MMA」でどのような活躍を見せるのか、期待が高まる。バーチャルと現実を行き来しながら活動するバーチャルアイドルグループPLAVEのステージも、「MMA」で見ることができる。PLAVEは8月に発売した新曲「Pump Up The Volume!」で、男性グループとしては今年初めてMelon「TOP100」チャート1位を獲得する快挙を成し遂げ、4月と10月に開催したファンコンサートは全席完売を記録し、爆発的な人気を見せた。バーチャルアイドルとして活動の領域を拡大し、活躍中の彼らのステージに注目だ。「MMA」は、K-POPの新しい流れとトレンドを提示するというビジョンを込めたスローガン「New Stream of K-POP」のもとで、11月30日午後5時から仁川インスパイアアリーナで開催される。韓国はMelonアプリとウェブ、MelonのYouTubeチャンネルで見ることができ、日本ではU-NEXTでライブ配信される。日本を除く地域では、1theKとMelonのYouTubeチャンネルを通じて楽しむことができる。