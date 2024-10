SiNGOも出演！JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”

2024年10月13日(日)に、CABIOSILEが主催する、2年に一度、日本ジャンル最大規模のラテンミュージックのためのフェスティバルJAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”を渋谷ストリームで開催します。

2024年10月13日(日)に、CABIOSILEが主催する、2年に一度、日本ジャンル最大規模のラテンミュージックのためのフェスティバルJAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba”を渋谷ストリームで開催。

また、最終アーティスト発表され、今回は総勢12組のアーティスト、DJ6名、2組、総勢100名を超える出演者となりました。

■出演者

ミュージシャン

SiNGO/Cafe Amarillo/PIYOVAN y Su Familia De La Salsa/Toque’o Rumba/WAIWAI STEEL BAND/Yacel Sagarra/臺灣重撃拉丁 Taiwan Latin Smash(from台湾)/篠奈々子/シンサカイノ/中路英明/パラダイス山元/東京工業大学 Los Guaracheros & Los Guarachados (Rising Stars枠)

DJ

TOJO(Afrontier)/SUDA(electropico)/selector HEMO/DJ ANGEL/DJ COLA/Raphael Sebbag

ダンス

Yasuji Nakano/Alexander 美生

代表 SiNGOコメント

日本で最も旬なラテンアーティストたちが集結した音楽フェスティバルが開催されます。

この機会に進化するラテンミュージックの魅力を体感して下さい。

皆様のご支援のおかげで、クラウドファンディングで目標金額の112%を達成し、1F無料エリアLa Plaza(ラ・プラサ広場)が実現しました。

La Plazaでは、アメリカで一位を獲得したキューバサンド「PAN」を始め各種ラテンフードのフードトラックが並び、中南米のショートムービーの上映も行われます。

この「都市型フェス」では、渋谷駅直結のビルで、あたかも突如ラテンの町が現れたかのような、ラテンミュージックとカルチャーに浸れる体験となっています。

皆さん是非、2年に一度のラテンミュージックの祭典、1日かぎりの「ラテンタウンの祭り」にお越し下さい。

【主催】

CABIOSILE(feslatimbaフェスティバル実行委員会)

スタジオ五軒町 (株式会社斉藤布帛)

【協賛・協力(順不同・敬称略)】

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社リットーミュージック

株式会社モリダイラ楽器

株式会社コマキ楽器

有限会社キョウダイジャパン

CHEFS MOTION 株式会社

江戸深川珈琲本舗

合同会社MIMOZA

日本ラム協会

鳥取県

株式会社エイアンドエフ

AB InBev Japan合同会社

自衛隊東京地方協力本部

SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA

LED TOKYO

バタフライ・ブリュワリー

J-Wave

interfm

【助成】

公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

【開催概要】

■名称

JAPAN LATIN MUSIC FESTIVAL “timba” 2024

■日程

2024年10月13日(日)

11:00 OPEN 1F無料エリア La plaza(ラ・プラサ広場)

4F〜6F(有料エリア)12:30より順次OPEN

■会場

渋谷ストリーム(東京都渋谷区渋谷3-21-3)

■チケット

一般 :前売り 9,800円/当日券 11,000円

U25(25歳以下):前売券 4,300円/当日券 5,000円

※金額は税込みです。

前売券は、チケット販売サービス「LivePocket-Ticket-(ライヴポケット)」と「ぴあ」で販売中です。

livepocket

https://t.livepocket.jp/e/feslatimba2024

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2434536

Pコード280-846

セブン-イレブンのマルチコピー機で購入できます

↓参考セブンーイレブンでの購入方法

https://t.pia.jp/guide/sej-t.jsp

