メイクセミナーや身だしなみ講座！コワーキングスペース銀座つなぐば「ビューティー領域セミナー開催応援キャンペーン」

「コワーキングスペース銀座つなぐば」で、メイクセミナーや身だしなみ講座、カラーコーディネートなど、主にビューティー美容領域でセミナーを開催する人に向け、「ビューティー領域セミナー開催応援キャンペーン」を開始します。

コワーキングスペース銀座つなぐば「ビューティー領域セミナー開催応援キャンペーン」

対象期間 :2024年6月18日〜7月17日までの新規お申込み

対象オフィス:「コワーキングスペース 銀座つなぐば」

対象プラン :全てのプラン

対象者 :メイクセミナーや身だしなみ講座、カラーコーディネートなど、主にビューティー領域でセミナーを開催する人(法人・個人を問わず)。

プラン特典 :通常1時間3,300円の会議室(15名)・セミナールーム(18名)利用料金を、初回限定・2時間まで無料で提供。

「ユナイテッドオフィス」は、人生100年時代を生きるなかで変化し続ける環境にどう対応していくべきなのか、その課題解決のための一助となり、みなの良きライフワークの実現に貢献したいという想いで活動しています。

起業にあたり固定のオフィスをもたずにオフィス機能が揃ったオフィスシステムで大幅にコストを削減して、法人登記可能なアドレス、郵便・宅配便転送、貸会議室、転送電話、電話秘書代行サービスなど「オフィスをもたずに都心の一等地でビジネスに必要な機能がすべてそろう」バーチャルオフィス・シェアオフィス、貸会議室の草分け的存在として2004年に展開を開始。

2024年4月現在、銀座・つなぐば・南青山・日本橋・虎ノ門・渋谷・西新宿・渋谷神宮前原宿の8オフィス(14ヶ所)を開設しており、現在までに延べ約1万8,983社(2024年1月末時点)の法人・個人事業主様に、6,878社(2024年3月時点)の会員様に利用されています。

■「ビューティー領域セミナー開催応援キャンペーン」について

近年、法人・フリーランス、専業・副業・複業を問わず、メイクセミナーや身だしなみ講座、カラーコーディネートなど、美容領域で「講師」として起業する人が増えています。

銀座つなぐば

「コワーキングスペース銀座つなぐば」は、こうしたビューティー領域でのセミナー開催に適したスペースを完備。

会議室(15名)・セミナールーム(18名)には、テーブル・椅子の他、大型のモニターや姿見なども用意しています。

こうしたセミナーの「講師」の方を応援するため、同キャンペーンを企画しました。

キャンペーン期間(2024年6月18日〜7月17日)に限り、「ビューティー領域でのセミナー講師」の方で、新規に各種バーチャルオフィスプランをお申込みの方は、通常1時間3,300円の会議室(15名)・セミナールーム(18名)利用料金が、初回限定・2時間まで無料になります。

お申込みいただくバーチャルオフィスは、全てのオフィス・全てのプランで法人登記・住所利用が可能(郵便・宅配便転送サービスあり)で、専用電話番号の転送電話付きのプランや、電話秘書代行付きのプランもあります。

ユナイテッドオフィスのつなぐば

「コワーキングスペース銀座つなぐば」にお申込みいただければ、セミナー会場と同じアドレスを名刺やホームページに表記することができるため、会場の案内もスムーズです。

■お申込み・入会審査・料金等

お申込み:ユナイテッドオフィスHP「お申込み審査フォーム」より必要事項をご入力願います(「お申込者が行う事業内容」欄には業務内容に加え「ビューティー領域でのセミナー開催応援プラン」希望の旨を記入願います)

入会審査:同社規定の入会審査があります(事業内容等によってはご入会をお断りする場合もあります)

ユナイテッドオフィス会員

初回登録料:5,500円

月額会費 :(1)メールBOXプラン3,850円

6ヶ月前納で17,160円(2,860円/月)

12ヶ月前納で27,720円(2,310円/月)

(2)メールBOX通知プラン4,620円

6ヶ月前納で23,100円(3,850円/月)、

12ヶ月前納で37,200円(3,100円/月)

(3)専用電話付きテレBOXプランI会費7,700円

6ヶ月前納で33,000円(5,500円/月)、

12ヶ月前納で52,800円(4,400円/月)

(4)電話秘書代行付きテレBOXプランII会費9,900円

6ヶ月前納で52,800円(8,800円/月)、

12ヶ月前納で92,400円(7,700円/月)

その他費用:郵便転送実費・電話通話料・電話秘書代行コールオーバー、貸会議室(初回2時間を除く)等は別途費用が発生します(入会時に予めデポジットを預かります)。

