米ニューヨーク州を旅行したカップルが、宿泊先のホストが飼う猫と最高の体験をしたことをXでシェアし、話題を呼んでいる。カップルは近くのハイキングコースに出かけると、猫が一緒についてきて道案内をしてくれたのだ。間違った方向に進んでしまうと、猫はしっかりと正しい道を教えてくれて完璧なガイドをこなす。猫のガイド付きのAirbnbには、「追加でお金を払ってでも泊まりたい」といった声が続出しているようだ。米ウェブサイト『Upworthy』などが伝えた。

セバスチャン・S・コシオバさん(Sebastian S. Cocioba)は先日、民泊代行サービス「Airbnb」を利用し、米ニューヨーク州フィリップスタウンの民家にパートナーと一緒に宿泊した。 セバスチャンさんが宿泊した場所は豊かな自然に囲まれており、近くには「アパラチアン・トレイル」と呼ばれるハイキングコースがある。宿泊先に到着したセバスチャンさんは早速、パートナーと一緒にハイキングへ出かけた。2人で散策しようとしていたところ、思わぬガイドが姿を見せた。宿泊先のホストであるトリーシャ・マリガンさん(Trisha Mulligan)が飼う、茶トラの猫"シナメン(Cinamen)"だ。セバスチャンさんは3月12日、自身のXアカウントに「Airbnbのホストの猫が、アパラチアン・トレイルのガイド付きハイキングに連れて行ってくれました。どうやらこの猫は、すべてのゲストに、こうしてガイドしているようです。私たちがトレイルを外れて道を間違えると、猫は文句を言うのです。猫は戻る道を知っているんですよ。すごい猫だ。何が起こってもこの猫といれば大丈夫そうだ」と、写真を添えて投稿した。シナメンは、ハイキングをするゲストについて行くだけでなく、道を間違えると正しい道へ戻してくれるという完璧なガイドの仕事をこなす。猫と一緒にハイキングができるという体験には、「この猫に会うためだけに、ここに宿泊したい」「猫が自分で普通にガイドしているのが最高だよね」「森を守る妖精にでも会えそう」「人生でこれほど羨ましいと思ったことはないよ」「追加でお金を払ってでも泊まりたい」など、羨望の声が集まっている。シナメンの飼い主であるトリーシャさんは、「私はシナメンのことを、"コンシェルジュ"と呼んでいます。シナメンは人が大好きなんです。茶トラの猫は社交的な性格ですが、うちの猫はさらに社交性の強い子なんです。うちによく宿泊してくれるロシア人の男性がいて、彼はレビューを残さないのですが、写真家なのでいつも私に写真を送ってくれます。彼はシナメンと一緒に過ごし、ともにハイキングに出かけるために、毎回予約してくれるんです」と話しており、熱烈なシナメンのファンもいるようだ。トリーシャさんは、Airbnbのウェブサイトに「Foxglove Farm」というタイトルで宿泊先ホストとしてページを作成している。森に囲まれた外観や温かみのある室内、中庭の様子などを撮影した写真を複数掲載しており、その中にはシナメンも写っている。評価は星5つのうち4.88と高評価で、レビューには「猫のシナメンがとてもフレンドリーだった」「シナメンがハイキングでガイドをしてくれた。またいつか絶対に泊まりたい」「シナメンがあまりにもフレンドリーなので、連れて帰っちゃうところでした」などといった声が届いており、シナメンの人懐っこさに多くの人が心を奪われていた。サービス精神旺盛なシナメンだが、自由気ままな猫なので、ゲストとの触れ合いやガイドは強制されているわけではない。これまでにガイドのトレーニングなどを行ったことはなく、シナメンは自然とゲストをガイドするようになったそうだ。ちなみに昨年にはイギリスで、宿泊先のAirbnbにいる犬が、毎朝のようにビーチへ案内してくれる様子を捉えた動画が話題を集めていた。