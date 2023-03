もうすぐ始まる春休み。家族や友人と車で出かける計画をしている人も多いだろう。旅行には何かとハプニングがつきものだが、あるタイ人夫婦は遠方にある妻の故郷へ帰省しようとしていたところ、仰天の経験をした。ハンドルを握る夫は順調に走っていると思っていたのだが、警察から「奥さんをお忘れですよ」という電話を受け、そこでやっと妻が車に乗っていないことに気がついたという。一体、何が起きたのか。この奇妙な出来事をタイのニュースサイト『Daily News』『Matichon Online』などが伝えている。

昨年12月25日未明、タイの高級リゾート地パタヤの郊外にあるボーウインに住むブーントム・チャイムーンさん(Boontom Chaimoon、55)とアムヌアイ・チャイムーンさん(Amnuay Chaimoon、49)の夫婦は、年末年始をアムヌアイさんの故郷で過ごすため、田園が広がる東北地方の小さな町マハーサーラカームまで約500キロのドライブに繰り出した。順調にいけば朝のうちに到着する。

しばらくしてトイレに行きたくなったブーントムさんが密林に囲まれた道の脇に車を停めたので、妻のアムヌアイさんは「トイレに行きたかったのなら、ちょっと前に通り過ぎたガソリンスタンドにどうして寄らなかったの?」と尋ねたが、夫は返事もせずに行ってしまったという。そこで自分も今のうちに用を足しておこうと車を降りて、熱帯雨林の森の中に入っていったそうだ。

しかし車を停めていた場所にアムヌアイさんが戻ると、夫の姿だけでなく車も消えてなくなっていた。どういうわけか、彼女は夜中3時に密林の道ばたに取り残されてしまったのだ。財布や携帯電話も車に置いたままだったので、ブーントムさんに連絡を取ることもできない。仕方なく彼女は、少しでも夫に追いつけるように歩き始めることにした。

20キロほど歩いたところでやっとカビンブリの町に入ったアムヌアイさんは、警察に助けを求めた。夫の携帯電話の番号を覚えていなかったので、警察官に車内に残された自分の携帯電話に掛けてもらった。ところが何度かけてもブーントムさんは出てくれない。少なくとも20回は掛けてみたそうだ。

この間、夫や親戚に連絡が取れなかった場合に備えて、アムヌアイさんはたまたまポケットに入っていたゴールドのネックレスを売って、家に帰るための交通費の用意もした。

午前8時、ようやくブーントムさんに電話が繋がった。その時まで「妻は後部座席で寝ていると思い込んでいた」と、のちにブーントムさんは語っている。すでに160キロ先まで進んでいたところを急いで引き返し、午前10時過ぎに夫婦はやっと落ち合うことができた。バツが悪そうに戻ってきたブーントムさんは、何度も何度もアムヌアイさんに謝って機嫌を直してもらったという。

なおアムヌアイさんに取材をするため集まった報道陣の話によると、夫は普段から無口で言葉は少ないが勤勉な人であること、また自分たちは結婚して27年で26歳の子どももいることを彼女は打ち明け、夫と口論もせずに車に乗り込んでいったそうだ。

SNSでは、

「彼はたぶん忘れたんじゃない、わざと置いていったのよ!」

「車内にたった一人しかいない同乗者を忘れるわけがないでしょう。滑稽だよ」

「私なら、弁護士のところに歩いていくわ」

「忘れた? 本当に? 私ならこの結婚はすぐにでも解消するかもね」

「彼は生涯、このドライブを忘れられないだろう」

妻を置き去りにしたまま、そのことに何時間も気づかなかったブーントムさんに驚くコメントが寄せられたが、なかには

「実は、私の義父母にも同じことが起きたの。先に車を降りていた義父が、自分のあとに義母もトイレに行くために車外に出たことを知らないまま車に戻ってきて、そのままエンジンを掛けて車を発進させようとしたの。たまたま私たち夫婦が同乗していて、そこで声をかけたから良かったものの…。義父は義母が車内にいないことに気づきもしなかったみたい」とブーントムさんの行動に理解を示す人もいた。

夫婦はその後、ドライブを続けて帰省先で新年を迎えたという。またこの珍事は地元のメディアでも話題になり、アムヌアイさんのもとには親戚などが励ましに会いに来てくれたと、年が明けてから追加取材をしたメディアに話している。

旅行で運転手を務める人は、シフトレバーを動かす前に全員乗っているか確認することを忘れないでおこう。旅先で起こるかもしれないハプニングの1つは、それで回避できるはずだ。

画像は『Daily News 2022年12月25日付「หนึ่งในล้าน! ผัวทำได้ลงคอ ลงฉี่ข้างทางก่อนลืมเมียสาว ขับไปถึงโคราชเพิ่งนึกขึ้นได้」』『LADbible 2023年1月3日付「Man forgets wife after toilet break on road trip and she’s forced to walk 12 miles to find him」(Credit: Google Maps)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)