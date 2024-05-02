タレントの中川翔子が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。道徳の教科書に掲載されることを報告した。中川は「令和７年度版中学校教科書『中学道徳２とびだそう未来へ』に中川翔子の文章 『心のアンテナ』が載ることとなりました！」と報告。「道徳デジタル教材 体験版からは、朗読音声や、動画コンテンツもお楽しみいただけます。光栄すぎます。未来をつくる子どもたちがなにかを見つけてくれたら嬉しいです！」と続けた